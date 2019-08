« J'ai senti que La Mosson voulait que je gagne les 50 000 euros »

Il a vécu un rêve lors de la mi-temps de Montpellier-Rennes (0-1), sur la pelouse de La Mosson. Un supporter du MHSC, Nicolas Siffre (28 ans), est le premier en France à réussir le fameux challenge de la barre transversale : après trois réussites consécutives depuis les trente mètres, il a remporté un chèque de 50 000 euros. La journée internationale des gauchers, que nous célébrons aujourd'hui, est une raison supplémentaire pour prendre des nouvelles du héros.

50000€ Exceptionnel ! Pour le premier match du #MHSC avec son nouveau sponsor https://t.co/dhRej6Kph3, Nico a remporté 50 000€ à la Partouche Barre.Pour participer à la Partouche Barre, rejoins nous sur https://t.co/B70TkNRUcM !@MontpellierHSC@Partouche pic.twitter.com/Ggr2Y4Bx5c — PasinoBet.fr (@pasinobet) August 11, 2019

Magnifique début de saison pour Nicolas Siffre, supporter du Montpellier Héraut Sport Club qui a remporté 50 000 euros à la Partouche Barre !Ce challenge a été lancé à la mi-temps par Pasino bet, le partenaire officiel club#Partouchebarre #Partouche #MHSC #Ligue1 #Foot pic.twitter.com/zyhYwEqCrC — Casinos Partouche (@Partouche) August 12, 2019

« Le truc qu’il fallait absolument éviter, c’était la glissade. Et en plus, le coach Der Zakarian avait demandé aux jardiniers d’arroser la pelouse... »

« J’ai eu quelques galères, j’ai même du faire des travaux avant d’aller au match. »

« Je n'ai jamais été un grand joueur de foot, mais dans mon village, on m’appelait quand même "patte gauche", donc j’ai fait honneur à ce surnom. »

Propos recueillis par Arthur Stroebele

Je peux vous dire qu’on a vraiment bien profité après le match, malgré la défaite de Montpellier! On est allé chez des amis, on a sorti le champagne, on a fini dans la piscine à faire la fête jusqu’au lever du jour. C’était grandiose, une soirée exceptionnelle.J’avoue que je n’avais absolument pas prévu de gagner ça. Donc on va voir, mais je vais me mettre une petite enveloppe de côté pour me faire plaisir, déjà. Après, évidemment, une autre pour investir dans des projets personnels. Peut-être acheter un appartement ou une maison, on verra un peu plus tard. Mais ça fera un joli apport, c’est clair.C’est un jeu sur Facebook, organisé par PasinoBet. Ça fait quand même un an que j’essaye d’y participer. Pour être sélectionné, il faut envoyer une vidéo de soi en train de toucher la barre transversale depuis les 30 mètres. Avec des amis, on prend cette vidéo. Sauf que je la touche au bout de je ne sais pas combien de temps, ni combien de tentatives ! J’ai mis un moment à réussir, au point que mes amis m’ont même dit "bon allez, on reviendra hein"... Et, finalement, j’ai été sélectionné ! Autant dire que c’était inespéré ce qui arrive par la suite.Étant né à Montpellier et supporter du MHSC depuis tout petit, je connaissais beaucoup de monde en tribunes, notamment mon parrain qui était venu avec moi. Et je suis aussi abonné à la Butte Paillade (), donc dans le kop aussi j’avais pas mal de connaissances. Et avant de rentrer, j’étais à la fois excité et stressé. Fouler la pelouse de La Mosson, c’est un rêve de petit garçon. Jamais je n’avais pu le faire... Enfin, si, une fois ! Mais c’était un envahissement après la montée en Ligue 1 contre Strasbourg en 2009. C’était moins légal. Mais entrer dans un stade, c’est forcément stressant.C’est clairement ce que je redoutais !On en avait discuté avec des amis, et le truc qu’il fallait absolument éviter, c’était la glissade. Et en plus, le coach Der Zakarian avait demandé aux jardiniers d’arroser la pelouse, ce qui a un peu retardé notre entrée. Et franchement, ça glissait bien. Mais bon, l’important était de fouler la pelouse, le reste c’est pas très important.Alors là, c’était la réussite totale ! Le facteur chance y est pour beaucoup. Le principe est simple, tu positionnes ton ballon à 30 mètres des cages et tu dois taper la barre transversale. On était trois à passer ce jour-là, je passe en dernier. Et les gains se font par étape : une fois c’est 1 000 euros, deux fois c’est 5 000 euros, et la troisième consécutive c’est 50 000. Un autre gars a réussi également à taper une fois la barre mais ça s'est arrêté là. Moi, j’enchaîne mes trois tirs. Le premier ? Ça tape. Le deuxième ? Ça tape. C’est déjà fou.J’avais une boule au ventre, mais j’ai essayé le plus possible de rester concentré. Mais bon, j’en profite et je lance un petit clapping pour m’encourager. Je me lance... Franchement, je sens directement qu’elle part bien. Elle monte, elle monte, elle monte et clac, pleine barre quand elle redescend. Plein fer. Quand j’entends le bruit, je me suis tenu la tête, j’ai couru à droite, à gauche, des gens m’ont sauté dessus... C’était vraiment dingue, je ne savais plus où aller. En fait, au moment de mon troisième tir, j’ai senti que le public de La Mosson commençait à se prendre au jeu, à espérer que je gagne les 50 000 euros. Les gens voient la balle partir et j’entends une petite clameur qui monte, et quand ça tape, ils ont crié, célébré, applaudi ! Un peu moins que sur un but du MHSC, mais c’était marrant. Pour moi, c’était déjà énorme.Je me suis fait une petite séance de tirs le jour même, samedi dernier, sur le terrain à côté de chez moi. Mais le taux de réussite n’était vraiment pas terrible pendant cet entraînement. Quelle chaleur d’ailleurs ! C’était surtout histoire de toucher le ballon. J’ai dû tirer une vingtaine de fois, pour sept tentatives réussies. Sachant qu’il faut taper trois fois d’affilée... C’était pas énorme. Après, à chaque fois je ne passais pas loin de la barre.Oh là, non, du tout. J’ai eu quelques galères, j’ai même du faire des travaux avant d’aller au match. L’hygiène de vie, c’était pas vraiment mon souciJ’y joue depuis que j’ai dix ans mais j’ai arrêté il y a deux ans à cause d’une fracture de la pommette. Donc je me suis mis au foot à sept avec le club de la ville de Gignac, où on joue sur des demi-terrains. C’est un sport basé notamment sur le fair-play et le loisir, beaucoup plus que dans le foot à onze. Je n'ai jamais été un grand joueur de foot, mais dans mon village, on m’appelait quand même « patte gauche » , donc j’ai fait honneur à ce surnom.C’est une grande première, ouais. Peut-être même en Europe je crois. Mais en tout cas, en trois petits tirs, je suis arrivé à rendre fier ma famille, mes proches, le public de La Mosson et le club du MHSC. Je vois des articles sortir en Angleterre, en Islande... Je suis surpris de l’ampleur que ça prend. C’est super !Si un joueur veut faire un défi, ça serait avec plaisir ! Mais surtout, le sponsor m’a réinvité pour un nouveau challenge lors du prochain match à domicile contre Lyon. Mais cette fois-ci, ça sera pour le compte d’une association. Si c’est pour faire plaisir à des enfants malades, ou aider la lutte contre le cancer, ça serait magnifique. Mais j’espère que je n'enverrai pas des saucisses dans les tribunes !