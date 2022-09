Ivan Toney, itinéraire d'un enfant pas gâté

Grand espoir du football anglais à son arrivée à Newcastle à 19 ans, Ivan Toney a passé de longues saisons à bourlinguer dans les étages inférieurs. Avant de gravir les marches une à une vers la sélection, jusqu'à cette première convocation envoyée par Gareth Southgate pour les deux dernières journées de Ligue des nations des Three Lions face à l'Italie puis l'Allemagne. Une magnifique récompense pour le gamin de Northampton, élevé seule par une mère obligée de se priver pour être sûre qu'il mange chaque jour à sa faim.

Le « fils à maman »

De l'adversité naît la confiance

Par Tom Binet

Être appelé pour la toute première fois en sélection nationale est toujours un moment particulier à vivre. Surtout lorsque l'on a 26 ans, que l'on a collectionné les prêts en League One avant de devenir l'un des meilleurs attaquants de Premier League sous la liquette de Brentford., rejoue Ivan Toney, le petit nouveau de la liste de Gareth Southagte, pour le Daily Mail Un beau moment vécu par le buteur des, qui a appris cette convocation par l'intermédiaire de son coach, Thomas Frank., en rigole encore l'intéressé.Une convocation venue récompenser un début de saison canon pour celui qui totalise déjà cinq caramels en sept journées. Né à Northampton avant d'être élevé aux côtés de ses deux sœurs par sa seule mère – avant que cette dernière ne se remarie, donnant naissance à deux garçons – Ivan Toney a toujours donné une grande importance à sa famille. Et en particulier à Lisa, sa maman., s'émouvait-il l'année dernière dans les colonnes du Sun Une relation forte qui a influencé les premiers du jeune homme, qui se définit lui-même comme un"Ne les laisse pas te stresser, ne les laisse pas te prendre la tête", dévoile-t-il encore."Sois le grand attaquant que tu es, mets-toi en avant et fais les choses bien".Un attachement aux siens que le garçon a démontré en avril 2021. Saint-Vincent-et-les Grenadines, île dont est originaire son père et où ses grands-parents – déjà décédés au moment des faits – ont vécu toute leur vie, est frappée par l'éruption de la Soufrière. déplore-t-il alors auprès de Sky Sports après avoir décidé de lever des fonds.Plus jeune joueur de l'histoire de Northampton puis grand espoir à son arrivée à Newcastle en 2015 à l'âge de 19 ans, Toney fait connaissance avec la Premier League avec deux entrées contre Manchester United et Chelsea. Avant d'enchaîner six prêts en trois ans pour finalement rebondir à Peterborough puis Brentford, à l'été 2020. Avec l'objectif affiché de retrouver la Premier League., saluait ces derniers jours Mikel Arteta en marge de la victoire d'Arsenal face aux. Des chocs au sommet que le petit club de l'ouest de Londres s'est donné le droit de disputer grâce notamment à sonbuteur, en pleine confiance depuis ses retrouvailles avec la première division, six ans plus tard.Il faut dire que la foi qu'il a en lui-même a rarement été ébranlée. En février 2021, il offrait la victoire aux siens contre Stoke."Je vais marquer et je viendrai fêter ça devant toi dans une minute" » , jure Toney. Promesse tenue par l'homme aux multiples tatouages. Parmi lesquels ce petit chat observant son reflet dans une flaque d'eau et voyant un tigre impressionnant.Et qu'importe si le chemin est sinueux.