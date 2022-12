TP

La Juve honorée.Déjà récompensée par ce trophée l’année dernière après l’échec du projet de la Superligue initié par Andrea Agnelli, la Juve a une nouvelle fois reçu le « Tapir d’or » , un trophée décerné par le journaliste et comédien Valerio Staffelli et qui vise à récompenser, de manière ironique, les plantages réalisés par les clubs et acteurs du football transalpin.Ce jeudi, Staffelli s’est rendu devant le siège de la Vieille Dame à la recherche des dirigeants démissionnaires Andrea Agnelli, Pavel Nedvěd et Maurizio Arrivabene. Pour être à la hauteur de l’événement, Valerio Staffelli a décidé de frapper fort avec un « Tapir d’or » taille XXL, transporté par un camion. Prochaine étape, et pas la plus simple : retrouver le trio gagnant pour décerner ce trophée.La définition même du divertissement.