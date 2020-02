Istanbul Başakşehir et Sivasspor se quittent bons amis

Sivasspor 1-1 Istanbul Başakşehir

Sivasspor (4-3-3) : Samassa - Yardimici (Claudemir, 10e), Appidangoye, Osmanpasa, Ciftci - Arslan, Aksoy, Yandas - Fernando (Oztekin, 70e), Yatabaré, Erdal (Papp, 77e). Entraîneur : Çalımbay.



Istanbul Başakşehir (4-2-3-1) : Günok - Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy - Tekdemir (Aleksic, 88e), Kahveci - Višća, Ba (Skrtel, 78e), Elia (Gulbrandsen, 70e) - Crivelli. Entraîneur : Buruk.

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le rêve continue encore un peu.En tout cas, encore au moins pour une petite journée. Car en grattant un match nul mérité ce dimanche (1-1), lors de la réception d'Istanbul Başakşehir, Sivasspor conserve sa place de leader, avec un point et un match d'avance sur Trabzonspor. Pourtant, dans des conditions dantesques (-11° et de la neige en pagaille), la troupe de Rıza Çalımbay a eu du mal à mettre en place son jeu. Par conséquent, le début de la rencontre est très intense. Les deux équipes défendent en avançant mais neige oblige, elles sont prudentes dans leurs transmissions. Résultat, aucun tir n'a été cadré quand l'arbitre de la rencontre renvoie les joueurs aux vestiaires.Au retour de la pause, la météo est plus clémente et les joueurs d'Okan Buruk jouent plus haut. Pourtant, c'est sur un contre en solitaire que Demba Ba est tout proche d'ouvrir le score (52). Le match se débride enfin malgré un lot considérable d'imprécisions. Il faut attendre que l'heure de jeu arrive, et le retour en trombe de flocons, pour que le club de la capitale parvienne à ouvrir le score après un cafouillage qui profite à Ba (0-1, 67). En réaction, les locaux poussent et multiplient les dédoublements dans le couloir droit, ce qui fonctionne quand Mustapaha Yatabaré égalise d'une très belle tête (1-1, 82). La fin de la rencontre sera animée voire virulente mais plus rien ne sera marqué, au plus grand désespoir des locaux. Ils auront l'occasion de s'envoler le 16 février prochain, lors d'un déplacement bouillant à Trabzon.