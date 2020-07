Israël-Gladbach 1970 : l'autre "match du siècle"

Schaffer, le précurseur

« Il y avait toujours beaucoup de ressentiment contre l'Allemagne »

Mission Tel-Aviv

Une leçon et des applaudissements

Tous propos recueillis par AC et JD, sauf ceux de Günter Netzer, issus du Spiegel.





C'est une image simple qui orne sa mémoire, comme un tableau en mouvement voué à décorer à jamais le vestibule de ses pensées. Il y a 50 ans et des poussières, Yakov Hadas-Handelsman, qui deviendra plus tard ambassadeur d'Israël en Allemagne, était là, trépignant dans les travées du stade Bloomfield de Tel-Aviv, pour voir la sélection israélienne affronter le Borussia Mönchengladbach à guichets fermés. Ce 25 février 1970, la(la sélection, N.D.L.R.) ne fait pas le poids face au mastodonte allemand et le regard du gamin d'alors zieute avec admiration l'adversaire. Notamment le meneur de jeu des, Günter Netzer., se rappelle Hadas-Handelsman, prêt à tout pour obtenir l'un des 22 000 sésames du Bloomfield Stadium, quitte à chiper quelques shekels dans le portefeuille de sa mère.Israël se fait finalement balayer 6-0, mais Gladbach, qui sera sacré champion d'Allemagne à l'issue de la saison 1970, quitte le stade sous les applaudissements et les enthousiastesdu public local. Drôle de spectacle. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'horreur de l'holocauste, certaines grandes figures de l'opinion israélienne théorisaient pourtant l'impossibilité de renouer un jour avec le bourreau allemand. Le football achèvera pourtant de démontrer que les deux pays se devaient de nouer un dialogue qui se poursuit encore aujourd'hui.L'histoire du match de Tel-Aviv a pour point de départ une amitié singulière, qui unit le sélectionneur israélien Emmanuel « Eddy » Schaffer et l'entraîneur des, Hennes Weisweiler. Le premier, juif polonais né en 1923, a vécu une bonne partie de son enfance et de son adolescence en Allemagne, avant de fuir l'horreur nazie en sillonnant l’Europe jusqu'au fin fond des steppes du Kazakhstan, avant de rentrer temporairement chez lui, pour finalement émigrer en Israël, terre promise dans laquelle il prendra les commandes de l'équipe nationale en 1968. Entre-temps, Schaffer, qui a perdu quasiment toute sa famille dans un massacre perpétré par les SS en Ukraine, avait fait démonstration d'une résilience assez unique en partant étudier le football en Allemagne en 1958, à la très prestigieuse(DSHS), la haute-école des sports de Cologne. L'établissement, alors seule université au monde à être entièrement consacrée aux sciences du sport, enseigne aussi bien la tactique et la diététique que la préparation physique aux entraîneurs de demain.C'est là que Schaffer – l'élève – rencontre Hennes Weisweiler – le formateur. Les deux deviennent rapidement copains comme cochon. Quand le premier voulait tout simplement apprendre des meilleurs, le second, encore traumatisé par les atrocités commises par les nazis pendant la guerre, se révèle particulièrement philosémite., analyse Dietrich Duppel, réalisateur d'un documentaire consacré à Eddy Schaffer. Des années plus tard, à l'aube des années 1970, le coach allemand a fait de Mönchengladbach le grand rival du Bayern en Bundesliga, et Schaffer a qualifié la sélection israélienne pour la Coupe du monde mexicaine, une performance exceptionnelle puisque jamais rééditée depuis lors. Parmi les ingrédients qui expliquent ce succès, la tenue de stages de préparation en Europe, durant lesquels lase frotte à des pointures locales. Au vu de l'amitié persistante entre Schaffer et Weisweiler, le Borussia Mönchengladbach en a évidemment fait partie. Mais après la manche aller, disputée dans la Ruhr, les deux hommes se sont mis d'accord pour disputer une revanche sur le sol israélien. Rendez-vous est donc pris huit mois plus tard, le 25 février 1970, à Tel-Aviv.La feuille de route du match, toute tracée, devra pourtant emprunter d'improbables chemins de traverse pour que tout ce beau monde puisse communier pendant 90 minutes. Une question se pose préalablement, pour que la rencontre puisse se disputer sans incidents : quel accueil les Israéliens vont-ils donc réserver à l'adversaire germain ? À l'époque, l'Allemagne et Israël n'ont entamé des relations diplomatiques que depuis cinq ans, une décision alors controversée auprès de certaines franges de la population., rembobine Yakov Hadas-Handelsman."six millions de morts" ,"les nazis peuvent rentrer chez eux"Néanmoins, une majorité silencieuse de la population israélienne semble entretenir une opinion plus modérée quant à la possibilité de renouer avec l'adversaire d'antan., explique l'historien israélien Moshe Zimmermann.Il faut dire que la culture allemande d'après-guerre a aussi fait son petit bout de chemin en Israël :, reprend Zimmermann.La grande réconciliation sportive imaginée par Schaffer et Weisweiler est pourtant d'abord à deux doigts de capoter. Quelques jours avant le match, plusieurs événements vont en effet venir mettre sérieusement l'initiative en danger : le 13 février, le centre culturel juif de Munich subit d'abord un incendie criminel. Pire, le 21 février, soit deux jours avant le départ prévu des joueurs de Mönchengladbach pour Israël, c’est un avion de la Swissair en partance pour Tel-Aviv qui est la cible d’une bombe qui tue 47 personnes. L’attentat, revendiqué par le Front populaire de libération de la Palestine, fait alors logiquement baliser les joueurs de Mönchengladbach., se souvient l'ex-meneur de jeu du club, Günter Netzer. Insuffisant pour décourager le chancelier allemand Willy Brandt, qui a compris l'importance symbolique du projet : l'homme d'État décroche son téléphone, papote avec son ministre de la Défense Helmut Schmidt et dégote un avion de la, qui emmènera lesvers Israël dans le plus grand secret.La suite de la mission de Gladbach pour Tel-Aviv sera en revanche d'une édifiante simplicité : Weisweiler et ses poulains sont reçus avec bonheur par les Israéliens, pour un match à la résonance historique inédite., se rappelle le diplomate Yakov Hadas-Handelsman.Cependant, un léger problème se profile : à la pause, Israël se fait balader trois buts à zéro. Il se dit alors que Weisweiler aurait approché Schaffer, pour lui demander si ses hommes devaient lever le pied."Non, jouez normalement", reprend Hadas-Handelsman., continue Mordechai Spiegler, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection israélienne.Finalement, Gladbach quitte même le terrain sous les applaudissements du public israélien, impressionné par la virtuosité technique du onze de Weisweiler.Sur le plan diplomatique, l'initiative est, de fait, un franc succès :, savoure Hadas-Handelsman. Médiatiquement, la rencontre fait les gros titres aussi bien en Allemagne qu'en Israël, et Weisweiler renouvellera à de multiples reprises l'expérience, toujours accueilli par Schaffer (qui lui envoyait régulièrement des paquets contenant des agrumes gorgés de soleil méditerranéen) :, explique l'historien du sport Manfred Lämmer, spécialiste des relations sportives germano-israéliennes.Le lien footballistique initié par Schaffer et Weisweiler ne faiblira pas avec le temps. À titre d’exemple, on peut citer l'une des initiatives mises en place par la fédération allemande, qui organise chaque année depuis 2006 un déplacement de la sélection U18 pour y affronter son homologue israélien. Un voyage ponctué d'une visite du mémorial de Yad Vashem, construit en mémoire des victimes de la Shoah., conclut Yakov Hadas-Handelsman.Une expérience magnifiée par une image, celle de Günter Netzer, chevelure d'ange blond dans le vent, qui dribble Tel-Aviv devant ses yeux d'enfant.