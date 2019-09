Slimani s'anime

Après l'avoir esquivée à de maintes reprises, l'Algérien a finalement rallié la Ligue 1 cet été, à un moment de sa carrière où il fallait tenter quelque chose pour relancer la machine. Pour l'instant, c'est du tout bon.

Plus Ben Yedder compatible que Vardy compatible

Par Jérémie Baron

Propos de Der Zakarian et Puel tirés de L'Équipe

L'histoire prend forme à l'intersaison 2013 avec plusieurs acteurs : Waldemar Kita et Michel Der Zakarian, alors associés au FC Nantes, ainsi que Vahid Halilhodžić, à ce moment-là sélectionneur de l'équipe d'Algérie. «, se remémorre l’entraîneur franco-arménien.» Ce récit, c'est celui d'un rendez-vous manqué entre Islam Slimani et la Ligue 1, un couac mêlant proposition faiblarde, imbroglio contractuel et retournements de veste. Six ans plus tard, le buteur des Fennecs, présent en sélection depuis 2012, a fini par poser le pied sur le sol français - enfin juste à côté - et son début d'aventure dans ce championnat doit certainement pas mal faire regretter le président des Jaune et Vert.Durant le laps de temps séparant le faux plan nantais et la hype monégasque, Slimani a eu un certain nombre de nouvelles occasions de rallier la France - à Marseille notamment, l'adversaire du soir - et a surtout fait du chemin. Au lieu de la Loire-Atlantique lors de ce fameux mercato, celui qui faisait auparavant trembler les filets en faveur du CR Belouizdad (D1 algérienne) avait traversé la Méditerranée en prenant cap beaucoup plus à l'ouest, direction Lisbonne et le Sporting. Peut-être le meilleur choix de sa carrière, puisque c'est là-bas que le gaillard d'un mètre 88 s'est fait un nom - soignant progressivement ses stats d'année en année - avec cette recette qui fait effet sur nos pelouses depuis août : don de soi, puissance à toute épreuve et talent pour flairer, créer les situations et marquer partout, voire n'importe comment. Le tout avec cette allure et ces foulées de déménageur qui pourraient facilement le faire rentrer dans la case « atypique » .Le point d'orgue de son passage lusitanien ? Ses 27 pions en championnat lors de la saison 2015-2016, pour sa dernière année au José-Alvalade avant de se tailler en Premier League contre 30 briques chez le tout frais champion d'Angleterre, Leicester. C'est là que les choses se sont quelque peu gâtées. Perte du mojo, profil pas apte à s'exprimer en Angleterre ? Toujours est-il que chez les( «» selon Claude Puel) comme à Newcastle où il fut prêté l'espace de six mois, ça n'a pas été la joie malgré huit petits buts toutes compétitions confondues pour sa première saison, et quelques sucreries par-ci par-là . Lors du dernier exercice, c'est Fenerbahçe qui comptait Slimani dans ses rangs, et le public de Şükrü-Saracoğlu n'a pu que trop peu voir à l'œuvre le tueur qui sommeille en lui.Arrivé sur le Rocher pour un troisième prêt de rang après être devenu champion d'Afrique en Égypte (une titularisation et deux entrées pour un but et deux passes dé face à la Tanzanie), l'avant-centre peut donc se réjouir que Monaco ait misé sur un buteur en perte de vitesse. La direction asémiste a de quoi s'estimer heureuse que ce dernier ait dit oui à un projet monégasque un peu bancal ces derniers temps. Beaucoup de flou entourait ce mariage et à l'image de ce qu'il a réalisé contre Nîmes ( ouverture du score ) et à Strasbourg ( doublé ), l'artificier d'Alger a de quoi réaliser un bien bel exercice, surtout s'il entretient sa relation naissante avec l'autre recrue Wissam Ben Yedder. «, rigolait-il à ce sujet à la Meinau» En tout cas pour le joueur qui a percé sur le tard à 25 piges et a toujours eu l'habitude de cravacher pour arriver à ses fins, ce renouveau à 31 ans ne représentera qu'un rebond de plus.