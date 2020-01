Islam Slimani déjà sur le départ ?

CA

Six petits mois et puis s'en va ?Ayant perdu de son efficacité ces dernières semaines et étant prêté par Leicester, Islam Slimani souhaiterait, d'après L'Équipe , profiter du mercato hivernal pour quitter Monaco.Après des débuts en fanfare avec six buts et huit passes décisives en onze rencontres, le Fennec a contemplé les dernières prestations de son équipe sur le banc de touche. Aston Villa aurait déjà pris la température auprès de l’entourage du buteur algérien.One, two, three... Vive le mercato.