Isère : Le dirigeant d'un club amateur attaqué au couteau pendant un match

Triste dimanche.L'US Ro-Claix et l'AS Fontaine, deux clubs isérois, s'affrontaient ce dimanche après-midi en Départemental 4. Un match sous tension, renforcée par l'ouverture du score des locaux suite à laquelle une bagarre éclate. Après cette échauffourée, un joueur de Fontaine, furieux, récolte un rouge. Sorti du terrain, ce dernier ne décolère pas et récupère un couteau dans le but d'en découdre à nouveau. Le voyant faire, un dirigeant de Saint-Romans tente d'intervenir mais se fait agresser. La victime, âgée de 32 ans, a fini à l'hôpital avec une balafre allant de la bouche à l'oreille et nécessitant une vingtaine de points de suture selon France Bleu Isère L'auteur de l'agression, qui avait pris la fuite avec un de ses coéquipiers, a depuis été interpellé et placé en garde à vue. La victime va, elle, porter plainte, tout comme le club de l'US Ro-Claix. La gendarmerie a également lancé une enquête afin de déterminer les circonstances de la bagarre et de cette agression au couteau. Un incident d'une rare violence, qui n'est malheureusement pas une première pour l'AS Fontaine dont le président attend avec appréhension les éventuelles sanctions qui pourraient être prises contre son club.Est-ce que ce monde est sérieux ?