Irlande du Nord : vertes en tout point

Opposée à la Norvège ce jeudi, l’Irlande du Nord s’apprête à découvrir sa toute première phase finale d'une compétition internationale. Mélange de joueuses professionnelles et amatrices, la 47e nation mondiale a musclé sa préparation pour mettre toutes les chances de son côté afin de réussir ce baptême du feu.

Northern Ireland, football, work, in that order

« Nos joueuses sont des modèles et des ambassadrices, non seulement pour le football nord-irlandais, mais aussi pour leurs clubs, leurs communautés et leurs employeurs. »

La prépa avant de prendre le bac

Pas d’hymne mais le futur en étendard

« La beauté que je vois dans le football féminin est qu'il rassemble tant de communautés différentes qu'il représente tout le monde dans notre pays »

Seule nation située au-delà du top 30 mondial engagée dans cet Euro 2022, l'Irlande du Nord n'entend pas y faire de la figuration pour autant. Qualifiée de dernière minute après un passage maîtrisé par la case barrage au printemps 2021 face à l'Ukraine (victoires 2-1 à l’aller et 2-0 au retour), la 47nation mondiale compte sur cette compétition continentale pour changer de braquet.Ainsi, depuis le mois de janvier, 22 joueuses ont abandonné, temporairement, leur travail ou leurs études pour se consacrer au football., explique Angela Platt, directrice du football féminin au sein de la fédération nord-irlandaise.Dit comme ça, rien de plus logique. Pourtant, cette bande de filles vient de loin., s'enthousiasmait auprès de la BBC Lauren Wade, joueuse de Glentoran, seulement cinq semaines après le début de ce nouveau programme auquel elle participe. Une nouveauté permise grâce à la bienveillance des employeurs et universités où évoluaient les différentes internationales., se réjouit Angela Platt.L'évènement dépasse le cadre du football puisqu'il ne s'agit que de la neuvième qualification d'une équipe sénior, masculine ou féminine - la deuxième depuis 1990, après celle des hommes pour l’Euro 2016 - pour une grande compétition., poursuit la dirigeante.D'autant plus que le bilan de cette préparation semble déjà positif pour Angela Pratt :Ne reste plus qu'à valider tous ces éléments sur le pré. Placée dans un groupe composé de l'Angleterre, l'Autriche et la Norvège, l'Irlande du Nord n'a pas franchement été épargnée. Pour autant, celle qui est à la tête du foot féminin au sein d’un pays qui ne dispose pas de son propre hymne et qui devra se contenter duce jeudi soir, ne s'inquiète pas outre-mesure :Pour y parvenir, elles pourraient bien s'inspirer de leurs homologues masculins auteurs d'un remarquable parcours lors de l'Euro 2016.Huitième-de-finalistes, Will Grigg et ses coéquipiers s'étaient extraits d'un groupe composé de l'Allemagne, la Pologne et l'Ukraine avant de buter sur l'autre sensation de cette édition, le pays de Galles.Simone Magill et ses collègues comptent bien profiter de ce tournoi pour, selon Angela Platt.Plus qu'un aboutissement, les dirigeants nord-irlandais voient cette qualificationcomme une étape :Et ce même si le réveil, et le retour à la réalité - et au travail ou aux études - pourrait bien être brutal pour certaines joueuses une fois la compétition achevée., avance la directrice du football féminin.Autre point important pour tout l'encadrement de cette équipe encore novice au plus haut niveau international :Ainsi, cette première expérience pourrait bien bénéficier à tout un écosystème et accélérer le développement d'un football encore loin du plus haut niveau et des standards européens et internationaux.Cette participation pourrait, comme sans doute seul ce sport sait si bien le faire, rassembler une société encore divisée, marquée par des années de guerre civile., conclut Angela Platt. Ce qui, il faut bien l'avouer, n'est déjà pas rien par les temps qui courent. Pour ce qui est du terrain, il ne leur reste plus qu'à aller faire briller leurs couleurs du côté du St Mary's Stadium de Southampton ce jeudi soir en croyant très fort à un exploit face à la Norvège. Et sans doute en espérant aussi bénéficier de la chance du débutant.