Iris Croix de bois, Dijon de fer

Une friterie flambant neuve, des supporters massés sur plusieurs rangées derrière la main courante, quelques Bourguignons avinés et des ultras lillois venus en nombre pour acclamer Florent Balmont : sur le papier, tous les ingrédients étaient réunis pour faire du stade Henri-Seigneur un traquenard. Mais Dijon n’est pas tombé dans le piège, plombant rapidement les ardeurs des supporters de l'Iris Club de Croix qui, pour une bonne partie d'entre eux, n'ont pas vu grand-chose des débats.

Ultras, djembé et vétérans

Petit pont, chômeurs et Ryan Mendes

DVE, hooligan et rats musqués

Par Simon Butel, à Croix

Photos Iconsport et Simon Butel.

Stationner dans le centre-ville de Croix est un vraie mission. Qui plus est un soir de match historique pour l’Iris Club (National 2) et à l’heure de pointe, celle où les trams ont systématiquement la priorité sur les véhicules engagés sur l’avenue de Flandres, qui relie Lille et la place de l'Opéra à Roubaix via La Madeleine, Marcq-en-Baroeul, Villeneuve d’Ascq, Wasquehal et donc Croix. Une fois un stationnement improvisé, suivre les indications du speaker, crachées par les hauts-parleurs du stade Henri-Seigneur, archi-comble depuis le milieu d'après-midi. «Premier arrivé, premier parti : on joue depuis quatre petites minutes quand le capitaine de l’Iris déséquilibre un attaquant dijonnais sur le point de marquer. Olivier Thual est sans pitié : péno et rouge. Côté opposé, au pied de la MJC, dont le parvis est bondé, on s’interroge : «» Pas le genre d’injustice qui émeut Júlio Tavares. D’un contre-pied puissant, "Carolino" (si l'on se fie à la feuille de match) fait bondir le mini-parcage bourguignon et voler en éclats, déjà, les espoirs de supporters nordistes encore occupés à essayer de trouver un malheureux angle de vue autour de la main courante. «» , commente un stadier, dont la ronde croise celle d’un vendeur de chichis au panier encore plein.Dans la salle de tennis qui fait face à la tribune d'honneur et surplombe l’aire de jeu, Philippe se tient à l’écart. «» . Préposé à la buvette annexe, le quinqua préfère disserter des tournois de jeunes du club avec Patrick , qui a comme lui mouillé le maillot vert jusque chez les vétérans. Sur le terrain, l’exclusion de Dia a contraint Giuseppe Bianco à une réorganisation de sa défense, déjà privée de ses quatre titulaires (Dos Santos, Carvalho, Zmijak, Derville), tous suspendus. À la buvette également, c’est le branle-bas de combat : confinée derrière le but de Clément Pétrel, côté halle couverte omnisports, la poignée d’ultras dijonnais doit de toute urgence être approvisionnée en boissons et en victuailles. «» , préconise Patrick C’est à peu près tout ce que la buvette de fortune a à leur proposer : pour trouver plus goûteux, s’adresser au, équipé d’une véritable friterie, inaugurée pour l’occasion et désormais opérationnelle à chaque match. Le National avant l’heure ? «, commente sobrement "Phiphi".» Devant la salle, la jeunesse croisienne tente à sa manière d’inverser le cours du match. «, gueule-t-elle dès qu’un Dijonnais reçoit le ballon dos au jeu.» L'ancien du LOSC laisse alors ses pieds prouver leur existence, envoyant un pruneau que seule la moitié du stade a vu, mais qui refroidit un peu plus Henri-Seigneur. 2-0. «, décrit un témoin.. » Juché sur une borne de gaz, Yassine, claquettes-chaussettes aux pieds et djembé dans les bras, tente mollement de relancer l’ambiance, résigné : «. »Les deux dirigeants sont soudain un peu moins seuls derrière leur table de kermesse. Car certains songent déjà à noyer leur déception. «» , replace un supporter au jean délavé à l'excès. Avant de désigner le coupable : «» Sur le gazon synthétique, Ryad Habbas claque un petit pont et réchauffe les cœurs. «» , prophétise Geoffrey, jeune dirigeant des U18 du club venu avec ses potes dès 13h. Sur le sol, les morceaux de plastique vert des trompettes distribuées à l’entrée se multiplient, comme les analyses transferts du monsieur mercato croisien : «(sic) » .Côté terrain, le chrono défile. Alex Rúnarsson passe l’essentiel de son temps à dix mètres de sa surface, n’y revenant que pour cueillir les quelques centres nordistes mal ajustés. Mi-temps. Tandis qu’Olivier Thual et ses assesseurs regagnent leur vestiaire sous la bronca de la tribune d'honneur, Carlos Da Cruz, l’homme qui a fait passer l’Iris de la PH au National 3, livre son analyse de la première période. «, tranche le technicien, toujours domicilié à 500 mètres du stade et venu - à pied, la bonne idée - voir jouer son fils, 18homme.» Antoine Kombouaré, lui, ne résiste pas plus longtemps à la tentation d’assister à un remplacement à l’ancienne, pancartes numérotées à la main, et lance Sony Kaba dès la reprise. Moment choisi par les ultras dijonnais pour brandir leur calicot « Chômeurs on tour » et entonner un chant de saison : «» Le mardi aussi, visiblement.À vingt mètres de là, Clément enrage. Membre des Dogues Virage Est, la principale frange d’ultras lillois, cet arbitre amateur prévient le stadier chargé de barrer l’accès au parcage : «» La raison de leur présence ? Florent Balmont , ancien de la maison losciste. «» , comme ils aiment à l’appeler «» . Habitué des stades et festivals nordistes, Tayeb, le stadier, se lance dans un partage d’expériences avec l'ultra. Et se fait systématiquement recevoir : «» Et Dijon ? «» , balance Clément, qui ne récolte qu’indifférence et pouces levés de la part des Lingon's Boys.Pour l’heure, ce qui attend Dijon , c’est un quart de finale de Coupe de France . La tonalité des trompettes s'est progressivement éteinte, jusqu'à ce troisième but signé Wesley Saïd au bout du temps additionnel. Corner pour l’Iris. Clément se précipite contre la main courante et beugle un «» pour attirer l’attention du milieu dijonnais. En vain. «» Il ne l’aura pas. Philippe , lui, quittera Henri-Seigneur avec la liquette de Fouad Chafik , destinée au musée du DFCO que ce fan dijonnais de toujours - «» - tient depuis trois ans dans sa cave. Maillots, fanions, billets, programmes, affiches de matchs : c’est simple, tout ce qui touche de près ou de loin au club bourguignon y est le bienvenu. Sa plus belle pièce ? Impossible à dire : «» Y compris, donc, un maillot porté par un remplaçant non entré en jeu lors d’un huitième de coupe face à un club amateur : «» . Encore plus quand on sait que ce jour-là, Balmont Hooligan a planté.