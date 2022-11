Iran : une équipe, deux ambiances

Toujours en proie à une vague ininterrompue de manifestations depuis la mort de Mahsa Amini, l’Iran commence sa Coupe du monde face à l’Angleterre ce lundi, avec une équipe traversée par d’inévitables divisions et tensions politiques.

Azmoun et les autres

Torabi-Amiri : les bons soldats du régime

Par Adrien Candau

Propos de Saman Javadi recueillis par AC

Au moins 326 personnes auraient été tuées dans la répression des manifestations en Iran, selon les estimations de l’ONG Iran Human Rights. Une immense révolte populaire qui a pour moteur la jeunesse du pays et pour déclencheur la mort de Masha Amini, vraisemblablement assassinée le 16 septembre par la police des mœurs perses, pour un voile prétendument mal porté.Alors que la rue iranienne n’a pas cessé de s’embraser depuis, lacommence son Mondial face à l’Angleterre ce lundi dans une atmosphère évidemment pesante. L’attaquant star de la sélection, Sardar Azmoun, avait courageusement condamné fin septembre la répression meurtrière des manifestations ordonnées par la République islamique . D’autres joueurs ont plus ou moins ouvertement choisi leur camp. Certains, comme le capitaine Alireza Jahanbakhsh, prétendent pouvoir se préserver du contexte politique :La célébration de son but inscrit face à l’Uruguay lors d’un match amical le 23 septembre dernier avait notamment valu au buteur du FC Porto, Mehdi Taremi, de se faire descendre en règle sur les réseaux sociaux., confirme Saman Javadi, un fan iranien qui tient le compte Twitter Iran #TeamMelli, consacré à la sélection de son pays. Pas anodin, alors que la décision même de jouer le Mondial ne va pas de soi pour certains Iraniens, à l’image de l’ancien portier international Sosha Mokani :Voilà qui met de facto les joueurs de la sélection dans une position délicate, alors que le moindre de leurs faits et gestes est scruté et analysé au pays., poursuit Javadi.Un contexte qui tape déjà sur le système du sélectionneur iranien, Carlos Queiroz, qui a quitté une conférence de presse le 16 novembre dernier, après qu’un journaliste anglais l’a questionné sur. Les joueurs, eux, ne font déjà visiblement pas front commun. Les plus téméraires ont condamné les agissements de la République islamique, d’autres ont opté pour une attitude plus neutre, quand une troisième catégorie a purement et simplement choisi de soutenir le régime des Mollahs. C’est le cas des internationaux Mehdi Torabi et Vahid Amiri, qui ont chanté l’hymne de la sélection iranienne le 10 novembre dernier face au Nicaragua, alors que leurs équipiers avaient préféré rester silencieux. Les deux joueurs, qui évoluent à Persepolis - l’un des deux plus grands clubs du pays - n’en sont pas à leur coup d’essai. Ils étaient notamment les seuls joueurs de leur formation à ne pas avoir porté un brassard noir pour dénoncer les violences gouvernementales en finale de la Supercoupe d’Iran, face au Tractor Sports Club, début octobre. En 2019, on avait également vu Torabi soutenir le gouvernement de Téhéran, qui était en proie à une révolte populaire causée par un embrasement des prix du carburant. Après avoir marqué un but, l’ailier avait dévoilé un T-shirt où était écrit :Difficile, dès lors, d’imaginer que la sélection iranienne affichera une cohésion à toute épreuve dans les semaines à venir. La marque d’une équipe qui, en cas de bon parcours lors du Mondial en cours, ne devrait pas cesser de susciter des sentiments contradictoires.