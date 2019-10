Irak-Honk Kong maintenu malgré les violences

QJ

Pour l'instant, ça joue.La plupart des matchs du championnat irakien ont été reportés ce week-end à cause des heurts meurtriers secouant notamment Bagdad et le sud du pays et qui ont déjà fait plus de 100 morts et des milliers de blessés. Interrogée ce lundi par l'AFP, la FIFA a indiqué que le match entre l'Irak et Hong Kong, qui compte pour les qualifications au Mondial 2022, est toujours prévu ce jeudi à Bassorah. Mais elle a précisé qu'elle suivait «» .Bonne ambiance.