IPTV, le football sans chaînes

Pour certains gangsters des internet, nul besoin de cumuler un abonnement à Téléfoot, RMC Sport, Canal + et beIN Sports pour regarder à volonté la Ligue 1, la C1 comme les championnats étrangers. Une simple application ou un boîtier IPTV suffisent aujourd'hui pour se gaver de football, pour un prix défiant toute concurrence, mais en toute illégalité. Un phénomène dont le succès illustre le fossé qui se creuse entre les ayants droit et des fans de foot excédés par une offre télévisuelle de plus en plus onéreuse et morcelée.

Hype et TV

À l'assaut des pirates

Par Clément Gavard et Adrien Candau

Les dingues de foot l'ont bien compris, il faut vivre avec son temps. L'année dernière, Hadopi, l'autorité chargée de la protection des droits sur Internet, publiait les résultats d'une étude sur la consommation illicite de programmes TV en direct sur la seconde moitié de l'année 2018, marquée notamment par la Coupe du monde. Bilan : près d'un quart des Français verserait dans l'illégalité pour regarder la téloche. Entre le streaming et les réseaux sociaux, les moyens ne manquent pas. Surtout qu'un petit nouveau, l'IPTV (Internet Protocole Television), a décidé de se faire une place de choix dans le monde du piratage., pointe Caroline Guenneteau, la directrice juridique de beIN Sports.En 2018, 5% des Français utilisaient les fameux boîtiers ou applications d'IPTV, selon cette même étude. Celle-ci précise que 54% d'entre eux se sont désabonnés d'une offre payante après avoir souscrit à une offre illégale, ou encore que 69% des adeptes de l'IPTV ont commencé à s'en servir en 2018. Une sacrée explosion.Une nouvelle tendance qui doit son succès à deux éléments : la facilité d'installation et d'utilisation de l'outil. Pas besoin d'être un geek ou un bidouilleur professionnel pour se lancer dans l'IPTV., explique Martin, 28 ans et utilisateur comblé depuis l'été 2019.Même son de cloche chez François, qui a failli céder aux sirènes de l'IPTV cet été :Pour un coût annuel oscillant entre 30 et 100 euros en fonction des offres, les voraces de ballon rond peuvent avaler des matchs par dizaine, en zappant entre beIN Sports, RMC Sport, Canal + ou encore Téléfoot. Le tout avec une qualité d'image souvent impeccable., enchaîne Martin.De quoi effrayer les diffuseurs, à commencer par les petits nouveaux comme RMC Sport ou Téléfoot, raillés pour les problèmes techniques qui ont pu entraver leurs débuts., souffle Caroline Guenneteau.Et si le succès croissant de l'IPTV illégale était avant tout la conséquence d'une incompréhension ? Entre les utilisateurs et les diffuseurs, les rapports semblent de fait plus conflictuels que jamais. En première ligne : la somme à débourser pour pouvoir se goinfrer de foot, de la Ligue 1 aux championnats étrangers, en passant par les compétitions européennes. Les offres proposées sont-elles devenues problématiques pour les consommateurs ? Julien Bergeaud, le directeur général de la chaîne Téléfoot, se félicitait pourtant récemment d’avoir pu coupler les droits des coupes d'Europe 2020-2021 à ceux de la Ligue 1 :Reste qu'en France, il faut souscrire des abonnements pour pouvoir suivre les compétitions majeures à sa guise., tranche François, qui a finalement décidé de tester Téléfoot sans engagement.Un constat partagé par Martin :Du côté des diffuseurs, on préfère pourtant penser que l’hyper morcellement de l’offre n’est pour rien dans la progression galopante de l’IPTV et du streaming illégal., estime Caroline Guenneteau.Pour ne pas se retrouver largués par les fournisseurs d'IPTV illégale, une douzaine d'ayants droit (TF1, Mediapro, RMC Sport, Canal, beIN, etc.) ont décidé de faire front commun en France.(Association pour la protection des programmes sportifs), poursuit Caroline Guenneteau. Un regroupement de chaînes qui veut d'abord faire en sorte de renforcer l'appareil judiciaire, pour saborder le piratage illégal. Plusieurs mesures visant à endiguer le phénomène ont été intégrées à l'amendement que le député Cédric Roussel (LREM) avait déposé en février dernier contre le streaming illégal sportif, dans le projet de loi audiovisuel., abonde l'élu.De fait, impossible de combattre l'IPTV illégale sans s'attaquer au cas épineux de ces sites dits « miroirs » ., détaille Caroline Guenneteau., (autorité de régulation qui devrait prochainement naître de la fusion entre Hadopi et le CSA, N.D.L.R.),Un dispositif prometteur, mais encore en sursis, alors que la crise du Covid-19 a bouleversé les priorités du gouvernement et relégué la question du piratage au second plan :, confirme Caroline Guenneteau.(nommée ministre de la culture début juin, N.D.L.R.)De quoi blinder un peu plus la carapace des ayants droit dans la cyberguerre actuelle, même si une escalade du conflit informatique est à prévoir :, reconnaît Caroline Guenneteau.Une démarche légitime, mais qui ne risque pas de réconcilier les ayants droit avec une audience lassée par une offre footballistique télévisuelle de plus en plus morcelée et financièrement corsée.