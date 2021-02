IPTV : à qui profite le crime ?

Gangsters des internets

« Est-ce que les mafias traditionnelles ont la main sur un pan de l'IPTV criminelle ? C'est quelque chose que nous devons surveiller... »

Des fournisseurs aux revendeurs

« Youtube est un fournisseur très actif. Si vous signalez un contenu, ils le suppriment. D'autres FAI sont beaucoup moins réceptives. »

La loi pour l'ordre

Un combat européen

« Le nombre de cas de cybercrime pour lesquels on est contactés augmente entre 15 et 20% chaque année. »

Un combat sans fin ?

Certains la présentent presque comme une mesure de légitime défense. À l'heure où Mediapro a cru qu'il était possible de rassembler 3,5 millions d'abonnés autour d’une offre à 25 euros mensuels pour de la Ligue 1 , l'IPTV a soudain pris des airs de chevalier blanc. Face à l'avidité des diffuseurs, l'offre pirate n'en semblait que plus légitime. Même l'effondrement de la chaîne Téléfoot n'a pas modifié l'équation : trop cher, trop éparpillé, trop volatile, le football payant à la télévision lasse et agace. Depuis plusieurs années, c'est l'IPTVqui convainc un nombre croissant de foyers français. Le deal ? Payer une somme mensuelle ou annuelle pour s'offrir un boîtier ou une application, qui donnent accès à des dizaines, voire des centaines de chaînes payantes. Notamment celles qui diffusent des matchs de football, normalement réservés à leurs abonnés. Fin de l'histoire ? Pas du tout. Derrière les prix cassés et les matchs en qualité HD, l'envers du décor de l'IPTV n'est pas tout à fait propre. Voyage de l'autre côté du miroir d'un business bien rodé, qui pourrait peut-être bientôt se retrouver entre les mains de la grande criminalité organisée.Illustration le 18 septembre 2019. Ce mercredi, Eurojust, l’Unité de coopération judiciaire de l'Union européenne, annonce avoir démantelé un vaste réseau de piratage de plate-forme de télévision payante en ligne. Plus de 200 serveurs sont désactivés en Allemagne, en France et aux Pays-Bas, alors que plus de 150 comptes PayPal criminels sont bloqués. Vingt-trois suspects sont appréhendés en Italie. C'est le service d'IPTV illégal Xstream Codes, particulièrement populaire dans la Botte, qui est alors visé. Ce dernier pillait les contenus de nombreuses chaînes payantes comme Sky Italia (détentrice d'une bonne partie des droits de la Serie A) et même de services de streaming en ligne type Netflix, pour les vendre à prix modique à ses abonnés. Parmi les individus interpellés, on distingue notamment un certain Franco Maccarelli, désigné par la Guardia di Finanza comme un des, si ce n'est le, cerveau de l'opération. Petit génie de l'informatique à en croire les médias transalpins, le bonhomme a mis sur pied une plateforme qui aurait engendré un manque à gagner estimé à 6,5 millions d'euros pour les diffuseurs légaux. Une criminalité high tech qui n'aurait pas été sans attirer les convoitises de la mafia : dans un appel téléphonique enregistré par les forces de l'ordre, Maccarelli évoque notamment des menaces qu'il aurait reçues de la part du clan Lo Russo, une des « familles » de la Camorra napolitaine.De quoi se demander si le crime organisé ne lorgne pas déjà sur l'IPTV illégale. Voire, s'il n'a pas déjà partiellement la main dessus.estime Cameron Andrews, directeur du juridique anti-piratage du groupe beIN.Andrews fait ici référence à la fermeture du site beinsport-streaming.com en juin 2019. Celui-ci retransmettait illégalement des événements sportifs en direct, en provenance des principaux diffuseurs de sport français comme Canal +, RMC Sport ou encore beIN Sports., nuance Andrews.De fait, si on peut supposer que le grand banditisme va s'intéresser de plus en plus près à l'IPTV dans les années à venir, l'activité reste majoritairement la chasse gardée de pirates familiers des processus de détournement des signaux télévisuels.(une technique de piratage qui permet à plusieurs utilisateurs d’accéder aux chaînes de TV à partir d’une seule carte d’abonnement partagée, NDLR), observe Stian Loland, responsable sécurité de Nordic Content Protection, une organisation anti-piratage travaillant pour les chaînes de télévision des pays scandinaves. La chaîne de distribution de l'IPTV illégale, elle, obéit à un fonctionnement rigoureusement étudié, dont le noyau de commandement est protégé par plusieurs acteurs intermédiaires.Schématiquement, on compte deux principaux types d'acteurs derrière ces réseaux. D'abord les fournisseurs à grande échelle, qui captent et piratent le signal des chaînes TV et proposent des abonnements d'IPTV illégale à leurs abonnés. Ces fournisseurs ont également recours à des revendeurs, auxquels ils « prêtent » leur signal pirate. Ces derniers utilisent les infrastructures de diffusion par streaming des diffuseurs et proposent également des forfaits IPTV à leurs clients. Ils reversent ensuite au fournisseur (souvent unique) auquel ils se sont associés un pourcentage de leurs revenus. Il faut aussi mentionner les re-streamers qui constituent une sous-catégorie de revendeurs plus sophistiqués techniquement. Ces derniers disposent en effet de leur propre infrastructure pour diffuser du streaming illégal. Cela leur permet de faire souvent affaire avec plusieurs fournisseurs à la fois, auprès desquels ils paient un coût fixe, pour rediffuser le contenu piraté par ces derniers., décrypte Cameron Andrews.La collaboration entre les différents acteurs est pourtant le mot d'ordre dans la lutte acharnée contre le phénomène IPTV. Les chaînes, qui sont loin d'être les seules victimes dans cette histoire, n'ont pas les moyens d'avancer sans alliés, dans un combat qui peut parfois sembler perdu d'avance., confirme Stian Loland.Reste qu'au-delà des questions de réglementation, les FAI ne sont pas toujours réceptifs quand il s'agit de tendre la main aux chaînes ou organisations anti-piratage., détaille Loland.Même son de cloche chez Cameron Andrews :Mais là encore, tout ou presque est une question de réglementation.Exemple en France, où l'article 23 du projet de loi du ministère de la Culture relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique s'est longtemps fait attendre. Ce dernier vise à offrir plus de moyens à l'appareil judiciaire, dans le cadre de la lutte contre le piratage sportif. La proposition de loi a finalement été déposée à l'assemblée nationale le 26 janvier., explique Caroline Guenneteau, la directrice juridique de beIN Sports France.À terme, c’est une avancée majeure dans le match des chaînes contre l'IPTV qui se profile peut-être :, éclaire Caroline Guenneteau.Une évolution législative indispensable, pour que la France passe à l'étape supérieure dans la lutte contre l'IPTV. L’Hexagone a du retard en la matière, puisque le Portugal, le Royaume-Uni, l'Irlande ou l'Italie, pour ne citer que ceux-là, disposent déjà de moyens légaux supérieurs pour traquer ces offres illégales.Les législations et initiatives propres à chaque pays ne sont néanmoins pas suffisantes pour endiguer le phénomène IPTV, les pirates opérant souvent dans plusieurs États à la fois. Si chacun peut légiférer dans son coin, les États membres misent ainsi beaucoup sur la solidarité et la justice européenne dans la lutte contre le piratage. Eurojust, l'agence de l'Union pour la coopération pour la justice frontalièreen VO) a notamment fait de la lutte contre l’IPTV illégale l’un de ses objectifs prioritaires., précise le porte-parole d’Eurojust, Ton van Lierop.La première opération d’envergure européenne contre l’IPTV illégale a été coordonnée par Eurojust en septembre 2019, en Italie, après plusieurs années d’investigation. Ce type d’action, massive, a pour objectif de cueillir un maximum de cybercriminels par surprise., déroule Ton van Lierop.Face à l’explosion du phénomène IPTV, la justice européenne doit par ailleurs mobiliser des moyens de plus en plus importants., détaille Ton van Lierop.Le début d'une prise de conscience générale, face au danger de l'IPTV ? Possible, selon Caroline Guenneteau qui estimeLa menace est même devenue concrète pour certains fournisseurs d'accès à internet, devenus eux-mêmes créateurs de contenus et donc potentielles victimes directes des cybercriminels. Le combat entre les ayants droit et les pirates semble cependant parti pour durer. Le bout du tunnel serait-il impossible à entrevoir ?, résume Cameron Andrews.En attendant de trouver un moyen de terrasser cette Hydre de Lerne numérique, les acteurs engagés dans la lutte contre l'IPTV doivent se contenter de plus modestes victoires., déroule Caroline Guenneteau.Reste à espérer que la maison ne brûle pas avant l’arrivée des secours. Fin décembre 2020, Hadopi estimait que le piratage lié au streaming et à l’IPTV avaient engendré à lui seul un manque à gagner d’un milliard d’euros pour l'ensemble de la filière audiovisuelle et sportive en France, en 2019.