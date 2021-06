« J'ai pronostiqué tous les matchs d'un coup, en 5 minutes, au feeling »

Vous le connaissez sans le connaître : Jordan B. est le leader du classement général du jeu "Mon Petit Prono" après la phase de poules. Une énorme performance pour ce jeune homme de 24 ans qui vit dans l’Oise, joue latéral droit à l’US Lieuvillers, supporte le PSG et les Bleus, et se dit « intéressé par le foot sans être un mordu, non plus » . De quoi vous foutre un peu plus la rage si vous un temps fou à bosser vos pronos parce que vous pensez être un gros connaisseur...

« Je n'ai même pas beIN Sports, je ne regarde que les matchs de la France »

« Depuis qu’on me demande mes pronos, je perds, donc je vais les garder pour moi désormais »

Propos recueillis par Pierre Maturana

Pas du tout ! Je suis barman et caviste chez V&B (vins et bières, NDLR), à Saint-Maximin dans l’Oise. C’est eux qui m’ont fait découvrir « Mon Petit Prono" parce qu’ils ont créé une ligue d’entreprise assez imposante qui comprend les 240 magasins de la franchise et les clients, donc on est 13 000 à jouer dessus.La boîte fait gagner un week-end dans le pays qui gagne l’Euro au premier, 150 euros de bons d’achat pour le premier chez V&B, 100 pour le 3e et 50 euros du 4e au 10e.J’aimerais bien un petit week-end à la montagne si c’est en France. Je reviens d’Italie donc je n’ai pas spécialement envie d’y retourner. Je voudrais bien découvrir le Portugal, l’Ukraine un peu moins...C’est étonnant, déjà ! C’est impressionnant ce qui m’arrive, les dizaines de messages privés que je reçois, tout ça... Les gens me demandent mes pronos, je ne m’y attendais pas, je jouais pour le fun comme tout le monde, et être premier, c’est incroyable. Je reçois aussi beaucoup de messages de félicitations, c’est sympa.On me dit, bah, si, c’est moi ! On me demande si ma copine n’est pas trop énervée que je passe trop de temps sur "Mon Petit Prono", mais elle a aussi un compte donc on fait ça à deux ! J’ai des potes qui me demandent pourquoi je ne parie pas, mais dès que je parie, je perds. Le pari sportif, ce n’est pas mon dada, j’ai juste gagné une fois un peu d’argent en misant sur Bernat buteur en Ligue des champions, sinon je suis plus souvent perdant. Ce que j’aime sur "Mon Petit Prono", c’est jouer sans attente particulière pour le fun, pas le gain.Honnêtement, oui, je n’ai jamais été autant sur l’appli à regarder les scores, à regarder les gens derrière moi, leurs pronos. Souvent, on se trompe sur les mêmes matchs...Ah ouais, hier, mauvaise journée... En fait, depuis qu’on a commencé à me demander mes pronos, j’ai commencé à perdre donc je vais tout garder pour moi désormais !Depuis le 1-1 entre l’Espagne et la Pologne. J’avais posé mon « x2 » dessus, j’ai fait 172 points, j’ai éclaté le classement et je n’ai pas bougé depuis. Pour l’anecdote, je n’ai même pas regardé ce match parce que je travaillais au bar, je n’ai pas les horaires adéquats pour regarder les matchs. Je sais que les Espagnols ratent un péno, comme quoi, à quoi ça tient... Il n’y a pas d’explication. Quand on me contacte, je dis. Les scores exacts, c’est chaud pour tout le monde.Au début, j’ai vraiment commencé en mode fun, j’ai tout pronostiqué d’un coup en moins de 5 minutes sans regarder les cotes, au feeling. Il y a une part de chance, c’est sûr, surtout sur les scores exacts. Comme le 1-0 de la Finlande face au Danemark : je n’ai pas pris en compte les cotes, je ne connaissais pas l’équipe, je me suis dit qu’ils avaient une carte à jouer. Tu sais, je n’ai même pas beIN sports, je regarde que la France, c’est vraiment du feeling... Il y a un petit côté insouciant qui me sourit. Je n’ai pas rechangé mes scores depuis le début jusqu’aux deux matchs du groupe de la France hier, et ça ne m’a pas porté chance d’ailleurs. En revanche, en gagnant de l’Euro et meilleur buteur, j’ai mis France et Mbappé. Ce n’est pas très original, on me dit souvent que j’ai chié sur ces choix-là... On verra, mais c’est mal parti pour Mbappé !La 2e ? Non ! Mais hier, il y en a une qui m’a fait très peur. Elle avait mis son « x2 » sur un 2-1 pour la Hongrie... Sur MPP, on voit les pronos et les classements en direct, et comme je passe désormais pas mal de temps dessus, je la voyais bien remonter... Elle pouvait prendre plus de 270 points. Elle était passée première, j’ai vu « numéro 2 » sur mon classement, j’ai faitet quand j’ai vu le 2-2, j’ai vu qu’elle était repartie loin !J’appréhende un peu parce que la phase à élimination directe, c’est plus dur. Il y a beaucoup de gros qui jouent. En poules, on peut jouer des surprises, mais là je vais jouer le côtéDéjà, je ne conseille que les gens à 400/500 points, pas plus haut pour pas qu’ils remontent! Moi , par exemple, mon « x2 » , je voulais le mettre sur France-Hongrie, mais ça n’aurait pas rapporté grand-chose, donc j’ai cherché un autre match de ce style, et j’ai vu celui de l’Espagne... Tu connais la suite.Oui ! On a "Valentin de la compta", au siège ! On donne tout pour lui, on espère qu’il fera mieux parce qu’il est loin ! Il essaye, mais bon... Comme c’est une ligue surtout créée pour les clients à la base, je lui ai demandé s’il n’y avait pas trop de souci que ce soit un mec de V&B qui soit premier, il m’a dit. Je lui envoie tout mon soutien !