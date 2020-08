Inter, le règlement de Conte

Deuxième et pour la première fois sur le podium de la Serie A depuis 2011, l'Inter a confirmé cette saison son statut de seconde puissance de la Serie A derrière la Juventus. Insuffisant pour apaiser Antonio Conte, qui, à l'issue de la victoire de ses gars face à l'Atalanta samedi, a tiré à tout va sur sa direction.

Vient l'heure des Conte

« C’est toujours l’Inter qui trinque… »

Le temps est Conte

Par Adrien Candau

Tous propos issus de la Gazzetta dello sport.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sur un banc de touche, le personnage vaut toujours le coup d’œil. C'est bien connu, Antonio Conte ne dissimule ni sa passion, ni ses émotions. Le voir gesticuler pour replacer ses joueurs, lancer des regards furieux à l'arbitre ou exulter après un but des siens est une attraction à part entière, comme un divertissement parallèle à celui du spectacle du match. Parfois, l'ami Conte va même jusqu'à prolonger le fun en conférence de presse. Illustration ce samedi, après la victoire de l'Inter face à l'Atalanta, où le technicien a vidé son sac pour carboniser méthodiquement sa direction, devant des journalistes médusés.L'Inter venait alors de confirmer sa seconde place en Serie A et leen profitait pour lancer un règlement de compte auquel pas grand monde ne s'attendait. Dans son viseur, l'Inter, tout simplement, et plus spécifiquement sa direction, comme l'illustrent ces extraits choisis : «» Avant de conclure, sur une note plus sibylline : «Un mitraillage verbal qu'il convient logiquement de décrypter, alors que lavient de titrer ce lundi : «» Mais de quoi parle donc l’entraîneur de l'Inter ? C'est d'abord la faiblesse relative de ceux qui tiennent les manettes de son club qu'il semble dénoncer. Le référentiel de Conte, la Juve, a pour président l'omniprésent Andrea Agnelli, proche des joueurs comme de ses entraîneurs. Agnelli est par ailleurs notoirement influent au sein des institutions européennes, comme en atteste sa fonction de président de la très puissante Association européenne des clubs, qui représente les intérêts des formations continentales. Rien à voir avec l'Inter en somme, dont le patron, Steven Zhang, n'est que le fils de Zhang Jindong, le CEO de la multinationale Suning, actuelle propriétaire de l’Inter. Un président souvent occupé ailleurs, notamment en Chine, comme Conte n'a pas manqué de le souligner.Quand leavance que l'Inter doit «» , il suggère aussi le manque de poids politique des, au sein des institutions du football italien. Plus concrètement, Conte semble indiquer que sa direction ne s'est pas assez empoignée avec la Ligue, pour veiller à ce que le calendrier post-coronavirus de l'Inter ne lui soit pas plus favorable. «avait d'ailleurs dégainé Conte fin juillet dernier.» Enfin, Conte semble pointer du doigt la communication minimaliste de sa direction, qui l'aurait laissé trop seul en première ligne, pour défendre son staff et ses joueurs.Alors, qui a tort, qui a raison ? D'un point de vue extérieur, le pétage de plombs de Conte peut surprendre. Ses exigences sportives, appuyées par Giuseppe Marotta, administrateur délégué du club depuis 2018 et toujours inspiré dans sa gestion du mercato, ont dans l'ensemble été satisfaites : le groupea largement gagné en qualité comme en densité cet été, grâce aux venues de Barella, Sensi, Godin, Alexis Sanchez et Lukaku, avant de notamment accueillir Eriksen, Young et Moses cet hiver. Mais Conte est d'une exigence drastique. Sa recherche permanente de l'excellence se conjugue avec une intransigeance totale, qui le pousse à dénoncer sur la place publique les faiblesses structurelles qu'il a pu identifier, au sein de la formation. Ses déclarations soulignent ainsi un refus net du compromis avec sa direction, qui devrait moyennement apprécier sa dernière saillie médiatique.Difficile de savoir, néanmoins, si une séparation est à prévoir, tant Conte semble en position de force : entraîneur le mieux payé de Serie A, à 11 millions d'euros net par an, sous contrat jusqu'en 2022, lesait pertinemment que le licencier coûterait très cher aux. Son bilan sportif parle également pour lui : avec 82 points au compteur, l'Inter vient de finir sur le podium de la Serie A pour la première fois depuis 2011 et termine même dauphin de la Juventus, à une petite unité des. Finalement, au terme de sa première année en bleu et noir, Conte semblait avoir posé les bases solides d'un cycle qui devait permettre à l'Inter de regarder à nouveau la Vieille Dame dans les yeux. Des bases qu'Antonio Conte vient peut être à lui seul de démolir, alors que sa direction doit encore décider quelles seront les conséquences de la bombe médiatique qu'a fait détonner l’entraîneur