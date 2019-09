Inter : la meilleure défense, c'est la défense

Alignée depuis trois journées, la défense à 3 de l'Inter composée de Skriniar, De Vrij et Godin n'a pas encaissé le moindre but en Serie A. Sans parler de Handanovic, tout bonnement monstrueux lors de sa dernière sortie contre la Lazio.

Sampdoria Inter Serie A Diffusion sur

Godin, un poisson dans l'eau

Tacle fou, mains dans le dos

La meravigliosa scivolata in stile foca di De Vrij in #InterLazio. pic.twitter.com/cMLfbZJpP3 — Martics (@LightsColours) September 25, 2019

Meilleure défense d'Europe

Par Eric Maggiori

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Joao Pedro peut s'estimer unique. L'attaquant de Cagliari est, à ce jour, le seul à avoir marqué un but à l'Inter en Serie A. C'était lors de la deuxième journée, lors de la victoireen Sardaigne (1-2). Une prouesse qu'il faut toutefois nuancer un minimum : en effet, ce jour là, ni Stefan de Vrij, ni Diego Godin n'étaient sur la pelouse (l'Uruguayen est entré à dix minutes du terme). Car quand les trois fantastiques, à savoir Skriniar, De Vrij et Godin, sont alignés ensemble, l'Inter est un mur. Aucun but encaissé. L'Udinese n'est pas parvenue à faire trembler les filets, le Milan AC non plus, et la Lazio non plus. Et si les attaquantsont parfois réussi à déjouer la vigilance du trio défensif, ils se sont heurtés à un Handanovic sublime. À tel point que ledu gardien en personnage christique a, comme souvent, fleuri sur les réseaux sociaux.Mais revenons aux défenseurs. L'an passé, la paire Skriniar-De Vrij avait déjà donné satisfaction à Luciano Spalletti. L'Inter avait encaissé 33 buts en championnat, ce qui en faisait la deuxième meilleure défense de Serie A derrière la Juve (30). Une paire à qui il manquait encore un troisième larron pour être optimale. Et c'est donc Diego Godin qui, après neuf saisons à l'Atletico de Madrid, a choisi de venir s'y greffer. Avec D'Ambrosio (ou Asamoah) et Biraghi (ou Candreva) sur les côtés, Conte tenait enfin son système préférentiel.Titularisé depuis trois journées, l'Uruguayen semble déjà comme un poisson dans l'eau. Il apporte son expérience, sa roublardise, et ses caractéristiques techniques se marient parfaitement avec celles de ses deux nouveaux compères. Lors du derby contre le Milan AC, il a été énorme, au point de susciter une polémique chez les tifosi : lalui a en effet attribué la note de 6, jugée «» par les supporters de l'Inter. Le quotidien rose a carrément été contraint de se justifier de cette note, en expliquant le lendemain que «» , mais que cette note «Skriniar et De Vrij, eux, ne font que confirmer les déjà excellentes prestations entrevues la saison dernière. Contre la Lazio, son ancien club contre qui il évoluait pour la première fois, SDV a livré une. Une prestation de patron. Des chiffres pour le prouver : trois tirs repoussés, deux interceptions, sept duels gagnés, 97 passes réussies sur 99 tentées. Et une image pour le confirmer : ce tacle fou dans la surface, les mains dans le dos, pour contrer un centre de Correa. Solide.Pour Conte, réinstaurer avec brio la défense à trois à l'Inter est déjà un pari en soi. Car la tradition veut que ce système (clairement le préféré de Conte, champion trois fois de suite de la sorte avec la Juve de 2011 à 2014), ne fonctionne pas franchement de ce côté là de Milan. Lors de la saison 2003-04, Alberto Zaccheroni avait en effet tenté d'aligner un 3-4-3 avec Materazzi, Cordoba et Cannavaro. Un flop, avec en point d'orgue cette défaite 1-5 concédée en Ligue des Champions contre Arsenal.Quelques années plus tard, Gian Piero Gasperini a, à son tour, proposé une défense à trois Ranocchia, Samuel et Lucio. Après trois journées de championnat, l'Inter n'avait engrangé qu'un petit point, encaissé sept buts et le Gasp a été viré. Il y a quelques saisons, Walter Mazzarri, adepte du 3-5-2, avait lui aussi tenté une arrière-garde à trois avec Juan Jesus, Campagnaro, Ranocchia. Là encore, un échec. Enfin, Spalletti avait, à un moment donné, troqué son 4-2-3-1 contre un 3-4-3. Avec peu de succès. Conte rompt donc enfin la tradition négative, sa défense étant pour le moment la moins perméable d'Europe. De quoi rendre Joao Pedro encore plus fier.