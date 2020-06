Inter de promesses

Avant que le coronavirus ne gèle la Serie A, les Nerazzurri restaient sur deux défaites en championnat face à la Lazio et la Juve, la formation d'Antonio Conte donnant l'impression d’être en train de s’essouffler. Mais le recrutement de Christian Eriksen au mercato hivernal et la longue pause imposée par la crise sanitaire ont pu recharger les batteries de la formation interista. Premiers éléments de réponse ce dimanche soir, face à la Sampdoria.

Eriksen, le changement, c'est maintenant

Le sprint final

Par Adrien Candau

Tous propos issus de La Gazzetta dello Sport



Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le monde entier le sait : Antonio Conte, en perfectionniste maladif, n'est pas quelqu'un qui se satisfait de peu. Son Inter, tenue en échec par le Napoli ce 13 juin au San Paolo (et battue 1-0, au match aller), vient de se faire sortir de la Coupe d'Italie, mais l'ex-ne s'en formalise pas. Nettement dominateurs, les Lombards se sont cassé les dents sur un excellent David Ospina, et Conte, pas fou, sait bien que le score final ne rend pas forcément justice au déroulé de la partie :Difficile de prétendre le contraire. Pour son match de rentrée post Covid-19, l'Inter a globalement convaincu. Face à Naples, le 3-5-2 de Conte a carburé comme lele veut, à l'exception notable de la phase de finition, encore brouillonne. Ce détail mis à part, le travail en pivot de Lukaku a bonifié le collectif, les remplaçants – notamment Sánchez ou Moses – ont apporté un zeste bienvenu de peps quand les pistons – Candreva et Young – ont bien cavalé sur les côtés. Un homme aura, plus particulièrement, attiré la lumière des projecteurs : Christian Eriksen, buteur chanceux grâce à une bourde d'Ospina sur corner et auteur d'un match plutôt convaincant. Transféré cet hiver moyennant vingt millions d'euros, le meneur de jeu danois de 27 ans sera peut-être le facteur X de l'Inter en cette fin de saison et devrait inciter Conte à rebattre quelques cartes dans l'entrejeu.Face au Napoli en Coppa, ce dernier avait ainsi opté pour un milieu résolument offensif avec trois joueurs au profil plutôt créatif. À savoir Brozović, Barella et donc Eriksen. Sur le papier, l'idée est simple : les deux premiers cités doivent théoriquement évoluer un cran plus bas que l'ancien, délesté de davantage de tâches défensives. Cette saison, Conte avait auparavant souvent opté pour un milieu plus conservateur, notamment en titularisant sa grande asperge uruguayenne, Matías Vecino. Légèrement blessé, le joueur de la Céleste ne devrait pas jouer face à la Sampdoria ce week-end et son retour dans le onze type dans les semaines à venir reste incertain. À terme, la composition du trio qui animera le milieudépendra des résultats que lesobtiendront, même si Conte a vu davantage de promesses que de déceptions dans la copie rendue par ses poulains face au Napoli.Le milieu de terrain ne sera néanmoins pas le seul élément qu'il faudra soigneusement scruter, côté lombard. Défensivement, le recrutement de Diego Godín – actuellement blessé – ressemble pour l'instant à un échec, et Conte semble désormais lui préférer le minot Alessandro Bastoni (21 ans) pour tenir la baraque dans sa charnière à trois. Pour l'instant, lea plutôt donné satisfaction, mais doit encore confirmer sur la durée. Aux avant-postes, c'est Lautaro Martínez qui risque de filer des maux de crâne à Conte : lourdement dragué par le Barça , l'Argentin – dont la clause libératoire est fixée à 111 millions d'euros – devra garder toute sa tête à Milan pour que le club atteigne ses objectifs esquissés en début de saison. Des objectifs lointains, mais pas encore inatteignables : à neuf points de la Juve, mais avec un match de moins que les, les(à qui il reste treize rencontres à disputer en championnat) ne sont pas encore complètement largués dans la course au Scudetto.Par ailleurs, si Conte ne snobe pas la Ligue Europa, l'Inter peut aussi s'offrir quelques frissons européens d'ici la fin de la saison. Le 5 ou 6 août, lesjoueront leur qualification pour les quarts de finale face à Getafe sur un match sec, alors que la Serie A aura pris fin quelques jours auparavant. Si les hommes qui constituent son onze s’avèrent à plat après cette fin d'exercice 2020 survitaminée, la formation lombarde pourra s'appuyer sur la densité de son effectif, puisque le club peut toujours faire surgir du banc Danilo D'Ambrosio, Kwadwo Asamoah, Victor Moses, voire Stefano Sensi. C'est finalement encore Conte qui résume le mieux ce qui attend prochainement les siens :Signe que les mois à venir convoquent quelques peurs, mais sans doute encore davantage de promesses pour cette Inter-là.