Insigne sauve le Napoli à Sassuolo

52

Sassuolo (3-4-3) : Pegolo – Demiral, Ferrari, Peluso – Lirola, Duncan, Magnanelli, Rogerio– Berardi, Đuričić, Boga.



Napoli (4-4-2) : Ospina – Malcuit, Chiricheș, Koulibaly, Ghoulam – Ounas, Allan, Diawara, Verdi – Insigne, Mertens.

Le Napoli a eu chaud. Totalement décrochés dans la course au Scudetto à la suite de leur défaite à domicile face à la Juventus la semaine passée , les joueurs d'Ancelotti ont désormais à cœur de sécuriser leur seconde place et de se faire plaisir en Ligue Europa. Sur la pelouse du Sassuolo de Roberto De Zerbi ce dimanche, les petits gars de Carlo Ancelotti , qui a aligné une équipe remaniée, ont pourtant du mal à rééditer la performance de jeudi en Coupe d'Europe, où lesse sont fait plaisir face à Salzbourg.Gênés par destrès joueurs, à l'image de Jérémy Boga, tout feu tout flamme, les Napolitains vont même prendre un beau coup sur la tête lorsque Domenico Berardi trouve la faille face à un David Ospina impuissant (52). Le Napoli, qui n'a alors plus que cinq points d'avance sur le Milan à ce moment de la rencontre, s’attelle à revenir dans le match et met la pression sur les buts de Pegolo. Et ce qui devait arriver arriva. À la suite d'un mauvais contrôle du capitaine historique Magnanelli dans sa propre surface, Insigne punit (86) et sauve le navire napolitain d'une deuxième déconvenue de rang en championnat.