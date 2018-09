Insigne plie la Fiorentina

Longtemps imprécis dans le dernier geste, le Napoli a dû attendre un but tardif d'Insigne pour dompter une Fiorentina à la défense fixation béton.

Florence fait de la résistance

Insigne de victoire

SSC Napoli (4-3-3) : Karnézis – Rui, Koulibaly, Maksimović, Hysaj – Zieliński, Hamšík, Allan – Callejón, Mertens, Insigne. Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Ça devait bien finir par payer. Dominateurs et très remuants devant, lesont mitraillé à l'aveugle la cage florentine pendant plus d'une heure de jeu, en vendangeant allègrement. Puis un homme nommé Lorenzo Insigne a réglé la mire à dix minutes du terme. Suffisant pour définitivement rassurer les siens, essayer de faire bouillir le San Paolo et repartir du bon pied.Excédé par l’augmentation des prix des places récemment annoncé par la direction napolitaine, le public desa d'abord décidé de tirer la tronche. Conséquence : le San Paolo se retrouve aux deux tiers dégarni pour accueillir la Fiorentina ce samedi après-midi. Ça n’empêche pas le Napoli de rentrer d'entrée de jeu dans le lard des Violets, rapidement privés de billes. Lesen profitent pour allumer quelques départs de feu dans la surface adverse : Hamšík et Zieliński mettent la patte sur le jeu et lancent Callejón puis Insigne, dont les volées flirtent successivement avec le poteau de Drągowski.Lareste pourtant cool, laisse passer l'orage en rentrant dans sa carapace, puis sort peu à peu les dents en contre, en profitant notamment des rushs énervés de Federico Chiesa sur l'aile droite. Mais c'est Valentin Eysseric qui est à deux doigts de croquer son premier bout de napolitain. L'ex-Niçois envoie un énorme parpaing aux trente mètres sur le but de Karnézis, obligé de sortir le grand jeu pour préserver le statu quo.Pas découragé, Naples continue de mettre la gomme et monte d'un cran collectivement. Hamšík, à la conclusion d'un superbe mouvement collectif initié par Zieliński et relayé par Callejón, envoie d'abord une frappe dans la stratosphère. Puis Mertens signe un tir enveloppé qui lèche le montant gauche florentin. Joli, mais toujours trop imprécis pour lézarder le mur violet. Ancelotti se décide alors à faire entrer Arkadiusz Milik en jeu pour trouver la dose de finition qui manque encore aux offensives de ses poulains.Et comme souvent avec l'ancien gourou de Milan, le changement paye cash : l'attaquant polonais sert subtilement Insigne dans la surface, qui conclut à bout portant et libère enfin les siens. Énorme soulagement pour le Napoli, qui n'a plus qu'à gérer tranquillement son affaire. Et se remet la tête à l'endroit après sa défaite lors de la troisième journée de Serie A, face à la Sampdoria. Place à la suite.Drągowski – Milenković, Hugo , Pezzella, Biraghi – Gerson , Veretout, Benassi – Chiesa, Eysseric, Simeone.