On relance notre tournoi virtuel des clubs amateurs

Saison en sursis avec le reconfinement ? Venez inscrire votre club au nouveau tournoi du Vrai Foot Day !Après le succès du premier « TOURNOI DES CLUBS AMATEURS qui n’ont plus rien à jouer à cause de ce p***** de Covid-19 » lors du premier confinement, le Vrai Foot Day, notre journée d'hommage au foot amateur, remet ça sur ses réseaux sociaux.A gagner : un poster de votre parcours et une brève mentionnant votre victoire sur sofoot.com.Intéressés/ées pour y participer ? Le tirage au sort étant à 18h en live sur l'Instagram du VFD , dépêchez vous d'inscrire votre club !Comment ? Rien de plus simple ! Ecrivez nous à amateurs@sofoot.com avant 16h.Tous les clubs non pros (inférieur à N1), universitaires, entreprises et corpos sont acceptés (FLA, UFOLEP, FSGT, UNFE,...)Ensuite 32 équipes seront tirées au sort ce soir à 18h en direct lors d'un tirage intégral.Et après ? Chaque tour se jouera au nombre des votes lors de sondage de 24h sur les storys Instagram du Vrai Foot Day.Alors, qui va prendre le fauteuil des Barjots, club de foot à 7 FSGT, vainqueur du premier Trophée des clubs qui se sont caillé les miches dans la boue en novembre en espérant profiter des beaux jours, mais qui voient leur rêve réduit en miettes parce qu'un humain a mangé un pangolin mal cuit ?