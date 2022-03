Viens jouer au 1er tournoi de la communauté SoFoot.com !

Teaser tournoi Lavalini 2022 de SoFoot.com

PROGRAMME DÉTAILLÉ DU « TOURNOI DE LA COMMUNAUTÉ SOFOOT.COM » OU « COUPE LAVALINI »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Solidaires de ce projet historique, sofoot.com et le CREF de Laval se joignent au Comité d'organisation pour la création duouvre ses portes, ses terrains et prête ses ballons pour un tournoi exceptionnel. Tu peux. La Coupe Lavalini 20000, c'est avant tout de la fraternité, de la rencontre et du football d'avant Bosman.Pour t'inscrire via la billetterie et le formulaire en ligne,Arrivée des premiers participants ; soirée libre* et hébergement au CREFCoupe LavaliniFin du tournoi, tu files te doucher avant la soirée et tu frottes bien les coins!Soirée "récré" au 6par4 (un lieu qu'il est super) avec blind test sur les chansons de footeux ; karaoké chant de supporter ; quiz foot ; concours du meilleur commentateur avant de finir sur un dj set autour de diabolo-bières.tu rentres expliquer à ta/ton conjoint pourquoi tu as d'aussi petits yeux après un simple week-end chez mamie.