Et si vous passiez un test de connaissances & culture foot ?

Sortez votre stylo plume, votre effaceur et rangez vos portables. So Foot vous propose de passer la matière que vous auriez rêvé d’avoir au bac car vous l’auriez sûrement majoré : un test de culture foot.



Pour clore la décennie de foot 2010-2019 et fêter la présence en kiosque du numéro de So Foot consacré à son bilan , la rédaction s’associe au spécialiste des statistiques et données d’informations sportives Opta , tentez d’avoir un maximum de bonnes réponses et, pour les meilleurs des meilleurs,Au pop-up restaurantLe, de 20h à 23h30.l’inscription,« 2010-2019 : putain 10 ans ! » offertsJunk food et boissons en vente sur place !Aux sceptiques et indécis qui aiment goûter avant de commander, voici un petit avant-goût de ce qui vous attend (sachant oui que toutes les questions ne concernent pas les années 2010, on se les réserve pour le grand soir).Qu’est-ce que vous attendez pour vous inscrire ???? Rentrez votre nom, prénom et prenez cinq places : une pour votre sœur, une pour votre mère, une pour votre copain/copine et une pour votre belle-mère. Vous repartirez avec le 1er prix et l’admiration éternelle de vos proches.Qu’est-ce que vous attendez pour vous inscrire ???? Rentrez votre nom, prénom et prenez cinq places : une pour ton pote qui rédige des articles pour Culture PSG, une autre pour celui qui passe encore tous ses samedi soir devant Jour de foot, une troisième pour celui qui est intarissable sur les championnats et sélections d’AmSud et une dernière pour celui qui passe ses sessions WC au taf dans les news insolites de So Foot.com. A vous cinq et en suivant quelques principes de la communication interpersonnelle, vous pourriez rivaliser avec les Wikipédia du foot.Qu’est-ce que vous attendez pour vous inscrire ???? Rentrez votre nom, prénom et prenez cinq places : une pour ton pote qui commente chaque post d’@OptaJean, une autre pour celui qui est abonné à L’Equipe depuis ses 10 ans et deux dernières pour ceux qui ont l’habitude de finir leurs soirées arrosées en sortant « La boîte de jeu So Foot » . Avec de bonnes révisions, un peu de chance et beaucoup de prière, vous pourriez faire une Montpellier 2012 ou une Leicester 2016.