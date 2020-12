Iniesta absent quatre mois

TB

Et si c’était la fin ?Andrés Iniesta est passé sur le billard ce mardi, à Barcelone. Non pas pour se faire des implants mais plutôt pour réparer son bobo après avoir été victime d'une déchirure du muscle droit fémoral de la jambe droite lors du quart de finale de la Ligue des champions asiatique, remporté par son Vissel Kobe au bout d'une longue séance de tirs au but. Malheureusement, l'ancien chef d'orchestre du Barça a assisté à l'élimination de ses troupes au tour suivant, avec une défaite contre les Sud-Coréens d'Ulsan (1-2). Reste que le milieu de 36 ans sera absent quatre mois, comme l'a indiqué le Vissel Kobe, et manquera donc le dernier rendez-vous de la saison, ce samedi. Iniesta ne devrait pas non plus être rétabli en février pour la reprise.En attendant le retour au Barça.