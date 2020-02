Infantino propose une CAN tous les quatre ans

AB

La dernière de Gianni.Le président de la FIFA a proposé, à l’occasion d’un séminaire avec la CAF à Salé (Maroc) consacré au développement des compétitions et des infrastructures en Afrique, de faire jouer la Coupe d'Afrique des nations tous les quatre ans. Gianni Infantino estime en effet que la périodicité actuelle – édition tous les deux ans – n’est pas adaptée, et qu’une édition tous les quatre ans permettrait à la compétition phare de la CAF d’être plus visible et plus attractive commercialement.Les Africains, très attachés à une CAN tous les deux ans, peuvent donc désormais s’inquiéter. Avec la réforme de la Coupe du monde des clubs, la FIFA a obligé la CAF à modifier le calendrier de la CAN 2021 au Cameroun qui se jouera en janvier et février plutôt qu’en juin-juillet comme l’année dernière en Égypte. Et la CAF est depuis le mois d’août dernier l’objet d’un audit, mené par la Sénégalaise Fatma Samoura, secrétaire générale de la CAF. «» , se marre un membre d’une Fédération africaine, sous couvert d’anonymat.» Au cas où les souhaits d’Infantino seraient exaucés, cette réforme pourrait intervenir à partir de 2027 : les éditions 2021, 2023 et 2025 ont en effet déjà été attribuées (respectivement au Cameroun, à la Côte d’Ivoire et à la Guinée).Au moins, les clubs européens seraient contents.