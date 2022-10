Indonésie : le drame de trop

Samedi 1er octobre, 125 supporters venus encourager l’Arema FC au stade Kanjuruhan y ont perdu la vie. Les autorités indonésiennes ont également avancé le chiffre de 323 blessés dans ce qui restera comme l’un des drames les plus effroyables survenus dans une enceinte de football. Une catastrophe qui met aussi en lumière l’ultra-violence qui règne autour du ballon rond en Indonésie depuis des années.

Une question de vie ou de mort

Un engrenage meurtrier

Par Adrien Hémard-Dohain

Interrogé parau lendemain de la catastrophe survenue au stade Kanjuhuran de Malang, à l’est de Java, le footballeur Abel Issa Camara a tenté de poser quelques mots sur l’horreur vécue la veille. Joueur de l’Arema FC, club local, il raconte une soirée d’horreur :D’après les autorités indonésiennes, 125 personnes ont perdu la vie à l’issue du match contre le rival, le Persebaya Surabaya, dont deux policiers et au moins un enfant. Pour sauter quelque peu ce chiffre horrible, c’est plus qu’à Hillsborough en 1989. Le drame survenu à Malang est le plus meurtrier du football depuis le triste record de 1964, qui avait vu 320 Péruviens perdre la vie lors d’un Pérou-Argentine à Lima. Mais alors, comment en est-on arrivé là presque 60 ans plus tard ?Sur un archipel complètement mordu de ballon rond, le championnat indonésien n’a pas besoin des stars européennes ou sud-américaines pour susciter une passion proprement hors norme, comme So Foot l’expliquait en juillet 2019. Dans un pays éclaté en 17 000 îles, multiethnique, le football, implanté dès le début du XXsiècle par les colons néerlandais, sert aujourd’hui d’exutoire et de terrain d’expression des antagonismes locaux. Chaque club reçoit l’amour d’une sélection, entouré d’un fort patriotisme localisé qui exacerbe les tensions. Ajoutez à cela de graves inégalités économiques, et vous obtenez un cocktail bouillant où supporter un club de foot n’est pas seulement une façon de vivre, mais aussi souvent une façon de mourir. Sur son site, la Fédération indonésienne de football recense elle-même un nombre qui fait froid dans le dos : 95, comme le nombre de supporters morts dans des violences liées au football entre 2005 et 2018. Voilà qui explique comment les stades indonésiens sont devenus des lieux où s’expriment une rare violence.Samedi, à Malang, les autorités avaient pourtant pris toutes les précautions possibles. Sur les 42 000 supporters présents au stade, on ne comptait aucun fidèle du rival local, le Persebaya Surabaya. Une interdiction de déplacement préventive, qui n’a rien changé à l’issue tragique de la soirée. Et pour cause : les heurts ont éclaté lorsque les ultras de l’Arema FC ont voulu s’en prendre à leurs joueurs. Ces derniers venaient de s’incliner 3-2 face au rival, une première défaite depuis une vingtaine d’années, trop difficile à encaisser. Environ 3000 locaux sont alors descendus sur la pelouse, certains pour en découdre, d’autres pour saluer les joueurs, dont Abel Issa Camara :, retrace le joueur.En voulant disperser la foule, les forces de l’ordre sèment la panique à coups de matraques et de gaz lacrymogènes.Dans les gradins, Sam Gilang a assisté au drame et tenté de s’extirper de cet enfer. Interrogé par l’AFP, l’homme, qui a perdu trois amis dans la tragédie, raconte :Soupçonnant une émeute, la police locale déploie l’artillerie lourde et sème un vent de chaos dans l’arène. Les milliers de supporters affluent vers les portes de sortie. Le mouvement de foule emporte tout sur son passage, dont 125 vies. Parvenu à grimper sur une clôture, Sam Gilang s’en sort, contrairement à ceux qui finissent écrasés, asphyxiés. Pendant ce temps, les joueurs d’Arema FC quittent leur vestiaire et découvrent l’ampleur du carnage. Partout, dans les couloirs, sur la pelouse, en tribune, des corps, inertes.En sortant de sa conférence de presse, le coach Javier Roca réalise la situation :À l’extérieur du stade, le mouvement de foule emporte d’autres âmes. En découvrant les corps jonchant le sol, la population enrage et laisse éclater sa colère. Des projectiles, pierres, bouteilles en plastique pleuvent vers la police qui tente alors d'évacuer des officiels du stade. Plusieurs véhicules de police et camions sont renversés et incendiés.Le lendemain matin, le bilan provisoire est terrible : 174 morts, ensuite réévalué à 125. Pour justifier l’attitude de ses hommes, la police avance l’excuse d’émeutes. Ce qui a été démenti par plusieurs témoins au stade, dont Doni, sollicité par l’AFP :Amnesty International a déjà appelé à une enquête pour faire la lumière sur ces évènements flous, alors que le lendemain, 300 ultras indonésiens se sont réunis pour une veillée funèbre, à Jakarta, en entonnant des chants accusant les policiers d’être des meurtriers. Le président Joko Widodo a demandéet la suspension immédiate de toutes les rencontres de football. Et ce alors que l’Indonésie accueillera l’an prochain le Mondial U20. Du côté de la FIFA, qui interdit l’usage de gaz lacrymogènes dans un stade, Gianni Infantino s’est contenté d’évoquerdans un communiqué venu s’inscrire dans la longue liste de réactions à travers le monde. Même le pape François a tenu à prier pour les victimes dimanche matin. Avec son retentissement mondial, le drame de Malang marquera peut-être enfin un tournant dans un pays où le football est entré dans une spirale de violences, où les revanches se succèdent, entretenant un cercle vicieux hors de contrôle.En septembre 2018, un supporter de Jakarta avait ainsi été lynché à mort, au stade, par des supporters de Bandung. Son corps avait ensuite été transporté par les supporters adverses dans le stade, accompagné du chant, le tout ayant été filmé et largement partagé sur les réseaux sociaux. Cela avait provoqué une indignation nationale, mais seulement une suspension... de deux semaines du championnat. Un exemple parmi tant d’autres des dérives qui frappent le football indonésien depuis de nombreuses années. À Malang, les joueurs de Persebaya Surabaya étaient ainsi arrivés dans un véhicule blindé. Inimaginable en Europe, c’est une pratique courante en Indonésie face à la violence des ultras, dont certains groupes comptent plusieurs dizaines de milliers de membres et constituent des forces quasi paramilitaires. Corrompue, la fédération indonésienne (PSSI) avait été suspendue par la FIFA, accusée de ne plus contrôler son football. Pas aidé par un État qui se désintéresse franchement du problème, elle aura fort à faire après ce nouveau drame qui aura affiché ses défaillances en mondovision. La PSSI et les autorités ne pourront pas dire qu’ils ne savaient pas, rappelle Abel Issa Camara :Malheureusement, le sens propre a pris le dessus sur le figuré.