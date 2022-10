Indice UEFA : La France met une vitesse à ses poursuivants

ALB

Heureusement que l’OM est là pour sauver l’indice UEFA de la France.Cette saison, l’indice UEFA est plus scruté encore qu’auparavant. Et pour cause, à l'issue de cette saison, la cinquième nation au classement profitera de quatre places dans la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Et pour l’instant, la France tient le bon bout ! Cette journée était ultra importante par le double affrontement avec les rivaux portugais (7, 49,549 pts) qui s’est finalement plutôt bien passé en C1 face au Sporting et à Benfica Alors que les Lusitaniens n’ont pris que 0,500 points, la France (5, 53,831 pts) a de son côté engrangé 1,500 points sur cette troisième journée. Intercalés à la sixième place, les Néerlandais (6, 51,900 pts) ont pris un point lors de ce triptyque et reste à distance de notre très précieuse cinquième place.Alors, c’est qui les patrons ?