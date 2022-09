Indice UEFA : la France en danger face au retour du Portugal

Résultats au coefficient UEFA sur cette J2 : France : +0,666ptsPays-Bas ?? : +0,8pts (en attente du match Arsenal-PSV)Portugal : + 1,000pts — Amaury Gonçalves (@AmauryGnclvs) September 15, 2022

ALB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Mérite-t-on vraiment les quatre places en C1 en 2024 au vu de nos résultats ?Une victoire européenne en six rencontres pour trois défaites et deux nuls. Autant dire que le bilan français cette semaine est cauchemardesque. Mais au niveau du coefficient UEFA , si important en cette fin de saison puisque quatre places pour la nouvelle formule de la Ligue des champions seront données à l’issue de celle-ci au cinquième pays, la France (5, 52,331 pts) a limité la casse. Les Pays-Bas (6e, 50,900 pts) ne grapillent presque rien avec une victoire en C3 pour Feyenoord et en C4 pour Alkmaar.C’est finalement du côté du Portugal (7, 49,049 points), qui remonte à une vitesse folle, que la France doit regarder en ce début de saison. Le Benfica et le Sporting en C1 ainsi que Braga en C3 ont signé chacun un 6/6 sur ces deux premières journées.Benfica – PSG et OM – Sporting vaudront plus que trois points au retour de la trêve.