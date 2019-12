Louza, label maison

Depuis le début de saison, le FC Nantes s'appuie de plus en plus sur son centre de formation, et notamment sur la talentueuse génération 1999. Parmi celle-ci, Imran Louza, 20 ans, a sérieusement tapé dans l'œil de Christian Gourcuff, au point de s'imposer comme un titulaire en puissance chez les Canaris.

Made in Nantes

Bienvenue chez les grands

Main courante, suspension et sélections

Par Clément Gavard

Dans la froideur d’un 32de finale de Coupe de France, il fallait un coup de chaud. Ce vendredi 4 janvier, la Beaujoire doit attendre la 71minute pour avoir le droit à son petit frisson. Le jeune Imran Louza a 19 ans, connaît sa première titularisation dans le groupe professionnel du FC Nantes, et en profite pour marquer le premier but de sa carrière lors d’un succès tranquille contre Châteauroux (4-1) devant un peu plus de 10 000 spectateurs. Le milieu de terrain inscrit le pion du 3-1, d’une jolie frappe enroulée du gauche, sans contrôle, après un service de Kalifa Coulibaly. «, hallucine-t-il dans les coulisses de l’enceinte nantaise après la rencontre.» La première pierre posée par un mec quasiment devenu incontournable chez les Jaune et Vert dix mois plus tard.Il faut comprendre l’émotion du bonhomme : Imran Louza est un enfant de Nantes. Né dans la Cité des Ducs, il grandit dans les quartiers nord de la ville et commence à tâter le cuir à l’Étoile du Cens, un club nantais. Mais le talent du petit gaucher ne met pas longtemps à taper dans l’œil des dirigeants canaris, définitivement convaincus lors d’un tournoi à la Jonelière. À 7 ans, Louza débarque à l’école de foot et s’impose rapidement comme une tête de gondole de la génération 1999, tout comme son grand pote Élie Youan, qui grignote lui aussi ses premières minutes chez les professionnels en ce moment, auquel il a offert son premier but le mois dernier contre le Paris FC en Coupe de la Ligue . «, confie-t-il àEn vérité, Louza n’a besoin de personne pour grimper les échelons, avant d’intégrer le centre de formation du FC Nantes. Une étape de plus vers le rêve ultime, celui de signer professionnel dans son club de cœur, dont il va voir les matchs en Tribune Loire avec sa mère depuis tout petit. À partir des U14, il se pose définitivement au poste de milieu de terrain, où il peut essayer d’imiter son idole Iniesta. Surtout, il s’impose rapidement comme un leader, un joueur de caractère, assez légitime pour enfiler le brassard de capitaine avec l’équipe réserve ou même pour être élu au Comité d’entreprise en 2017 pour représenter les joueurs avec Abdoulaye Dabo. Sur le terrain, Louza rappelle une autre figure de proue de la formation nantaise, Valentin Rongier. En National 2, toujours avec la réserve des Canaris, sa qualité de passe redoutable et son élégance balle au pied frappe les habitués de la Jonelière. Sans surprise, il signe son premier contrat professionnel en février 2018, plusieurs mois après ses compères Youan et Basila, et se tourne déjà vers la suite. «, détaille Pierre Aristouy, son entraîneur en N2, à» Plus d'un an après, il a littéralement séduit Christian Gourcuff.Le 24 mai dernier, Vahid Halilhodžić profite d’une dernière journée sans enjeu contre Strasbourg (défaite 1-0) pour lancer Louza dans le grand bain de la Ligue 1. Un mois plus tard, Nantes sécurise sa pépite, et le joueur de 20 ans signe une prolongation de contrat jusqu’en 2024. En parallèle du bazar en interne, Louza fait la préparation avec le groupe professionnel et profite même de l’arrivée en catastrophe de Christian Gourcuff sur le banc de l’équipe professionnelle. À peine une semaine après sa prise de fonction, le technicien français est séduit et annonce la couleur : «» Les paroles laissent place aux actes, le Breton lui offrant sa première titularisation dans l’élite cinq jours plus tard, à domicile contre l’OM (0-0), au poste inhabituel d’ailier droit. «, balaye Louza après la partie.» La pépite est lancée.Depuis, il n'a (presque) plus quitté le groupe de Gourcuff. D'abord réutilisé sur un côté, Louza se fait une place dans l'entrejeu depuis quelques semaines, que ce soit derrière l'attaquant ou un peu plus bas sur le terrain, dans le rôle du relayeur. Le 10 novembre, il marque son premier but en Ligue 1 contre Saint-Étienne (2-3) devant son public. Un rêve de plus. Et un avenir déjà radieux, comme l'a laissé entendre son coach récemment en conférence de presse : «» En moins d'un an, le chemin parcouru par le jeune adulte est impressionnant.Un seul bémol au milieu de cette progression fulgurante : une suspension incompréhensible . Rien à voir avec un mauvais geste sur une pelouse du championnat de France ou une contestation, l'histoire s'est déroulée lors d'un match amateur de Régional 1 entre Orvault et Mayenne. Ce jour-là, le Nantais se trouve derrière la main courante et assiste à la grave blessure de Souareba Diakhaby, son meilleur ami. Dans la foulée, Louza fonce sur le pré pour soutenir son pote et lui passer sa mère au téléphone. Sauf que le délégué de la rencontre se paye le joueur dans le rapport, lui reprochant d'avoir pénétré sur la pelouse «» et d'avoir tenu des «» à l'arbitre, selon les confidences d'un proche à. Résultat, la Ligue des Pays de la Loire lui a infligé une suspension de quatre matchs (dont trois ferme), avant de réduire la sanction à deux matchs en appel. De quoi provoquer la colère noire de Gourcuff : «» Une preuve supplémentaire que le môme a changé de statut.D'ailleurs, en club comme en sélection , Louza a déjà changé de dimension. Il faut rembobiner jusqu'à septembre 2017 pour comprendre l'ambition du Franco-Marocain : après avoir repoussé de nombreuses sollicitations, il répond positivement à une convocation avec les U20 du Maroc pour l'expérience et se donner de la visibilité. Un pari gagnant, le milieu marquant même un but lors d'un succès contre... la France (3-2). Mais aujourd'hui, Louza a fait son choix, il veut porter le maillot bleu. Depuis la rentrée, il s'est fait une place dans le groupe des Espoirs de Sylvain Ripoll (6 sélections). «, se réjouit-il dans» Comprendre, le jeune Nantais est prêt à jouer sur plusieurs tableaux afin de poursuivre sa progression. Qu'elle paraît lointaine, cette première dans la fraîcheur de janvier.