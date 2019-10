Immobile glace la Fiorentina

AC Fiorentina (3-5-2) : : Dragowski - Milenkovic, Pezzella, Caceres (38e, Ranieri)- Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert - Chiesa, Ribery. Entraîneur : Vincenzo Montella.

SS Lazio (3-5-2) : Strakosha - Patric, Acerbi, Radu - Lazzari, Milinkovic (54e, Parolo), Leiva, Luis Alberto, Lulic - Correa, Immobile. Entraîneur : Simone Inzaghi.

Un Ciro et au lit.Après avoir fait jeu égal avec la Lazio, la Fiorentina a fini par craquer en toute fin rencontre, dimanche soir, suite à une tête laser de Ciro Immobile (1-2).Rythmée et relevée techniquement, la première période voit d'abord lesouvrir le score par Correa, quand l'Argentin, à la conclusion d'un mouvement collectif initié par Luis Alberto et Immobile, élimine Dragowski d'une feinte de frappe avant de marquer, de près. Pas de quoi faire déprimer les Violets, qui égalisent quand Chiesa, suite à un excellent service de Ribery, signe un tir précis à l'entrée de la surface.Le second acte sera malheureusement plus sage. Du moins, jusqu'à ce que Jordan Lukaku ne balance un centre bombé dans la surface et qu'Immobile ne signe un coup de casque impeccable, direction la cage adverse. Sonnés, les Toscans concèdent même un penalty en fin de match suite à une main de Ranieri, mais Caicedo ne parvient pas à transformer l'offrande.Sans conséquence pour les, qui remontent au 6e rang de la Serie A, à un petit point du rival