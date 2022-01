Immobile envoie la Lazio en quarts

Lazio (4-3-3) : Reina - Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marušić - Milinković-Savić, Lucas Leiva, Luis Alberto - Felipe Anderson, Muriqi, Zaccagni. Entraîneur : Maurizio Sarri.



Udinese (3-5-2) : Silvestri - Rodrigo Becão, Pérez, Zeegelaar - Soppy, Samardžić, Jajalo, Walace, Udogie - Success, Pussetto. Entraîneur : Gabriele Cioffi.



Au fond de lui, quand le numéro 17 de Ciro Immobile est apparu sur le panneau d'affichage du quatrième arbitre, Gabriele Cioffi savait. Il savait qu'à un moment donné, le meilleur buteur de l'histoire de la Lazio allait briser son petit rêve. Et ça n'a pas manqué. À la 105minute de jeu, Immobile a crucifié l'Udinese et son entraîneur, d'un délicieux lob qui offre la qualification à la Lazio. Ou pour reprendre le célèbre proverbe : la Lazio est une équipe qui joue à 11, et à la fin, c'est Immobile qui marque.Vainqueur de la compétition en 2013 et 2019, finaliste en 2015 et 2017, la Lazio nourrit des ambitions dans cette compétition, même si les 120 minutes disputées face à une solide Udinese ne l'ont pas franchement confirmé. Avec Muriqi titulaire en attaque et Immobile laissé au repos, les joueurs de Sarri ont eu un mal fou à se créer des occasions. Tout le contraire des Frioulans qui, à plusieurs reprises dans le temps règlementaire, ont fait passer des sueurs froides aux (rares) tifosi du stadio Olimpico. Pepe Reina a même été décisif sur une frappe de Success, très remuant sur le front de l'attaque de l'Udinese.Mais l'entrée d'Immobile, à la 71minute, va tout changer. Les Biancocelesti se créent d'abord une énorme occasion par Milinkovic en toute fin de rencontre (énorme parade de Silvestri), puis l'attaquant va faire tourner en bourrique les défenseurs frioulans. Et à la 105minute, la perle : ouverture de Cataldi, Immobile se défait du marquage, et dépose le ballon au fond des filets en lobant le portier adverse.Ce sera le seul but du match, celui qui offre son ticket pour les quarts de finale à la Lazio, où elle retrouvera le Milan AC.