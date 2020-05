Imbula impliqué dans un imbroglio autour d'un vol de voiture

FB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Terrible micmac.Le quotidien L'Équipe révèle ce lundi un curieux mystère autour de Giannelli Imbula. Tout commence en juin 2018, lorsque le joueur, alors à Toulouse, est impliqué dans un accident de voiture près de la ville rose avec son cousin. L'autre automobiliste engagé ayant pris la fuite, le milieu de terrain fait alors appel à un ami garagiste, débarquant lui-même avec un proche, Morgan B., qui propose d'abîmer encore un peu plus la voiture à l'aide d'un camion qu'il possède, et d'assumer la responsabilité des dégâts. Imbula accepte, sans savoir - de ses dires - qu'il s'agit d'une fraude à l'assurance.Sauf que plusieurs semaines plus tard, le milieu de terrain n'a toujours pas de nouvelles de son Audi RS3, et n'arrive plus à joindre le fameux Morgan B. Celui-ci justifie alors son silence du fait de sa garde à vue, après une plainte déposée par l'assureur, pas décidé à se laisser berner. Pour tenter d'arranger la situation, il demande même à l'international congolais une attestation de vente et la carte grise du véhicule, afin d'en devenir propriétaire.En septembre 2018, alors qu'il n'a toujours pas récupéré sa voiture, le joueur de 27 ans la géolocalise à Toulouse, et demande à son cousin d'aller la récupérer avec le double des clés. Sans que l'on sache, à ce moment-là, qui de Morgan B. ou de l'ancien Marseillais, en est officiellement le propriétaire. Résultat : le premier cité, qui déclare avoir payé 30 000 euros en liquide pour l'acquisition de l'Audi, porte plainte par deux fois pour vol, tandis qu'Imbula lui rend la pareille en l'attaquant en justice pouret