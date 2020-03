Imbroglio autour de Parme-SPAL

The Stadio Ennio Tardini right now. #ParmaSPAL pic.twitter.com/OZEjhcsK9n — Football Italia Foro (@calcioitalia) March 8, 2020

Le bazar est partout en Italie.Alors que le coup d'envoi de la rencontre Parme-SPAL, à huis-clos et comptant pour la 26journée en Serie A, allait être donné à 12h30 (l'horaire habituel du premier match du dimanche en Italie), tout ne s'est pas passé comme prévu au stade Ennio Tardini.À une minute du coup d'envoi, alors que tout le monde était en place sur le terrain, le Ministre des sports italien Vincenzo Spadafora a appelé à la suspension du championnat en raison du coronavirus et donc renvoyé joueurs et arbitres au vestiaire. Avant finalement de revenir sur sa décision, et de décaler le coup d'envoi à 13h, puis finalement à 13h45 cette fois avec succès.Une situation ubuesque qui s'explique en partie par la mise en quarantaine, depuis cette nuit, de plusieurs régions dont Reggio-Emilia où se situe Parme pour endiguer la propagation du virus. Ce mardi, la FIGC (Fédération italienne de football) a décidé de convoquer un Conseil Fédéral en urgence afin de décider si le football italien doit s'arrêter ou non.À ce rythme là, on se dirige clairement vers un arrêt immédiat et un sacre de la Lazio.