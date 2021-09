Ces cinq hommes vont vous donner des frissons

Miam miam, la Ligue des Champions est de retour. Pardon pour le spoil, mais Noa Lang, Jon Dahl Tomasson, Karim Adeyemi, David von Ballmoos et Sébastien Thill vont enflammer cette première journée. Ceci n'est pas un pronostic. Ceci est une promesse.

Par Aurélien Bayard, Maxime Brigand et Matthieu Pécot

Noa a la langue bien pendue, ce qui lui joue régulièrement des tours. Issu du centre de formation de l’Ajax d’Amsterdam, il parvient à se frayer une place pro grâce à Erik ten Hag. Pour sa première titularisation en décembre 2019 contre Twente, il claque un triplé, une première pour un Lancier depuis 1959. L’histoire est belle, le conte de fée prêt à être rédigé... mais non. Deux semaines plus tard, il se brouille avec son coach, ce qui marque la fin définitive de son aventure avec son club formateur. Il récidive avec les U21 néerlandais en octobre 2020 et regarde ses petits camarades étriller la Biélorussie 5-0 puis perdre contre le Portugal 2-1. Alors que l’ex beau-fils de Nourdin Boukhari retrouve la joie de vivre grâce à un prêt (avec option d’achat obligatoire) au Club Bruges, il vrille une nouvelle fois. Pour fêter le titre des, Noa entonne une chanson à caractère antisémite à l’attention des supporters d’Anderlecht. Il échappe à toute suspension en acceptant de visiter la caserne Dossin, un ancien camp de transit où 25 274 juifs et 352 Roms ont été emprisonnés avant d’être déportés vers des camps d’extermination. Aussi fou dans sa tête que sur un terrain, l’espoir batave occupera contre le PSG l’aile gauche brugeoise. Avec l’envie de fracasser les filets de Gigio Donnarumma.C1, C3, Eredivisie, Serie A, Coupe d’Italie : lorsqu'il vivait en short, Jon Dahl Tomasson était un glouton. L’entraîneur qu’il est devenu, aujourd’hui âgé de 45 ans, n’a pas moins gros appétit. La preuve : débarqué sur le banc de Malmö en janvier 2020, le co-meilleur buteur de l’histoire du Danemark a déjà réussi la prouesse de remporter le championnat de Suède dès sa première tentative et a surtout ramené le club formateur de Zlatan dans une phase de poules de C1 pour la première fois depuis 2016. Comment ? En s’offrant notamment les Rangers et Ludogorets durant l’été, mais surtout en proposant un football attractif, moderne, marqué par un pressing haut et une volonté de se projeter en deux temps trois mouvements (Malmö tourne à une cinquantaine de passes longues tentées par rencontre, ce qui s’explique aussi par la présence de la tour Antonio Colak devant). Opposé à la Juventus mardi soir, Malmö pourrait secouer la jupe de la Vieille Dame et il faudra notamment surveiller deux bonshommes : le piston faux-pied Søren Rieks et Veljko Birmančević. On vous aura prévenus.Quand Erling Haaland est parti de Salzbourg au mercato hivernal 2020, Patson Daka l’a remplacé au pied levé en claquant 37 buts en 42 matchs de Bundesliga autrichienne. Le Zambien s’étant envolé pour Leicester cet été, il était certain que lesallaient privilégier la promotion interne. Voilà comment Karim Adeyemi s’est emparé de la place de titulaire sur le front de l’attaque. À l’instar du Norvégien et du Chipolopolo, l’Allemand est parti sur les chapeaux de roue avec six pions en sept rencontres d'. Des performances qui lui ont ouvert les portes de l'équipe d'Allemagne lors de la dernière trêve internationale. Dix-huit minutes après son entrée en jeu contre l’Arménie, Adeyemi a ouvert son compteur, devenant ainsi le premier buteur né après 2000 de l’histoire de l’Allemagne. Une véritable revanche pour un garçon viré du centre de formation du Bayern Munich à l’âge de 10 ans pour mauvais comportement. Si un homme doit faire mal à Séville ce mardi soir, vous connaissez désormais son nom.Défenseur durant sa jeunesse emmentaloise au SV Koppigen, David était agacé de voir son dernier rempart encaisser à chaque fois le même type de but. Alors von Ballmoos a décidé de se placer entre les poteaux pour arrêter le ballon en cuir. Une excellente initiative puisqu'il se fait remarquer par les Young Boys de Berne. Cette année, le champion en titre de Super League a pu remercier son portier lors du 3tour préliminaire de la Ligue des champions. Face au Slovan Bratislava, il arrête un penalty et surtout dévie sur la barre un puissant tir slovaque à la 85. Sans cette main ferme, pas de barrage contre Cluj. Pas de barrage, pas de phase de groupes. Pas de phase de groupes, pas de possibilité de regarder Cristiano Ronaldo dans les yeux, ce mardi soir au stade du Wankdorf.Pour sa première apparition en Ligue des champions, ce mercredi face au Shakhtar Donetsk, l'effectif du Sheriff Tiraspol présentera des joueurs de quinze nationalités différentes. Parmi eux, un milieu de terrain luxembourgeois tatoué de la tête aux pieds. Il a 27 ans, il n'est professionnel que depuis un an tout rond (il a joué 4 mois à Tambov en D1 russe avant de rejoindre Tiraspol en janvier) mais son pied gauche est suffisamment fabuleux pour que le champion moldave lui confie la quasi-totalité de ses coups de pied arrêtés. Pour autant, s'apprêter à défier l'Inter Milan et le Real Madrid n'a rien d'une consécration pour Sébastien Thill (16 sélections et 1 but marqué dès sa 1sélection), aîné d'une fratrie qui comprend notamment deux autres internationaux, Olivier (24 ans) et Vincent (21 ans), coéquipiers en Ukraine au Vorskla Poltava. Il y a moins de deux ans, le n°31 était encore amateur au Progrès Niederkorn, en D1 luxembourgeoise. Employé à la commune, il avait notamment pour tâche de tondre la pelouse du stade Jos-Haupert, sur laquelle il jouait un dimanche sur deux. Tout le Grand-Duché semblait s'être fait une raison : la légende de Sébastien Thill était plus forte que son talent. À l'adolescence, "Séba" avait refusé d'intégrer le centre de formation du FC Metz, devinant que les sacrifices qu'on lui demanderait allaient être incompatibles avec la jeunesse qu'il entendait mener. Alors Sébastien a continué de voir ses copains, d'aller au café, de fumer des clopes... Et puis quelques exploits du capitaine de Niederkorn en Europa League lui ont permis d'atterrir en Russie, puis en Moldavie. Reste une question : qui tond la pelouse de la Bolshaya Sportivnaya Arena de Tiraspol ?