Ils veulent dire quoi, au juste, les gestes de Cristiano Ronaldo ?

On le sait, du haut de ses 603 pions en pro, plutôt bavard avec ses pieds. Preuve supplémentaire ce samedi face au Hellas Vérone. Ce dont on se rend davantage compte avec le temps, c'est que Cristiano Ronaldo l'est tout autant avec ses mains. Célébrations de but, embrouilles ou occases manquées : tout, pour le Portugais, est prétexte à s'exprimer à travers les gestes. Qu'essaie donc de nous dire CR7 ? Tentative de réponse avec Stephen Bunard, spécialiste de la communication non verbale.

Después de su gesto ante el Atlético de Madrid, Cristiano Ronaldo fue cuestionado por la prensa a quién iba dirigido y respondió: "a tu prima" @Cristiano @juventusfc #UEFAChampionsLeague pic.twitter.com/nbJi3nCL9r — Futbol League Press (@futleaguepress) September 19, 2019

Le diktat de l’émotion

Commandant, cojones et langue de vipère

Un gamin dans un corps d’athlète multi-millionnaire

Une accélération pour échapper à quatre défenseurs et pénétrer dans la surface, deux passements de jambes et un crochet extérieur pour mettre un cinquième vis-à-vis dans le vent, et puis ce tir rasant, qui échappe à Jan Oblak, mais fuit de peu le cadre. On joue la 94minute de cet Atlético-Juve, à deux doigts de basculer en faveur des Turinois sur un éclair de Cristiano Ronaldo. Las, CR7 restera muet ce mercredi 18 septembre. Face au but, seulement : percevant sans doute le soulagement parcourant les travées du Wanda Metropolitano, le Portugais, regard tourné vers le public, joint le bout de ses doigts vers le haut et secoue légèrement la main, tout en haussant les sourcils. Une façon pour lui de s’amuser de la crainte soudaine éprouvée par les fans de l’Atlético. Amusé, Ronaldo, de ne pas avoir planté et d’avoir croqué la balle de match ? Uniquement en apparence.Car dans les faits, Ronaldo a le seum. Même s’il ne prononce pas le moindre mot, c’est sa bouche qui le dit, explique Stephen Bunard, spécialiste de la communication non verbale. «, développe celui qui est aussi l’auteur de l’ouvrage"Moi Ronaldo, j’ai les moyens de décider du sort du match, de vous faire peur, de contrôler vos émotions, votre joie, votre tristesse". »C’est peu dire qu’en dix-sept ans de service, plus de 800 matchs et 603 buts en pro, le quintuple Ballon d’or a eu le temps d’en vivre et d’en faire vivre, des émotions. Et parfois même de les imposer aux spectateurs, si l’on en croit sa célébration spéciale Camp Nou, à travers laquelle il intimait, durant ses années Real, aux supporters du Barça de se détendre., décrypte le synergologue,"Casse-toi pauv’ con".C’est cette volonté de tout contrôler, sans doute, qui avait inspiré fin 2013 à Sepp Blatter cette imitation grotesque du Portugais , face aux étudiants d’Oxford, et ce surnom de «» qu’évoque Stephen Bunard. Le futur Ballon d’or avait alors répliqué sur Facebook, pointant la supposée impartialité de la FIFA. Et surtout sur le terrain, claquant un triplé en Ligue des champions face au Borussia Dortmund, et célébrant le premier de ses trois buts en effectuant un salut militaire. Sans que ses traits et expressions ne trahissent la moindre émotion. C’est là toute la difficulté, pour le synergologue, d’analyser la gestuelle de CR7 : celle-ci est surtout «» , et donc préparée, contrôlée.Illustration ce soir de février 2019 où, en inscrivant trois buts, il avait permis à la Juve de renverser une situation plutôt compromise face à l’Atlético en huitièmes de finale de la C1 (défaite 2-0 à l’aller, victoire 3-0 au retour). Peu après le coup de sifflet final, le Portugais s’était notamment fendu d’un geste à la connotation sexuelle évidente, semblable à celui qu’avait effectué Diego Simeone, l’entraîneur des, après l’ouverture du score des siens à l’aller.Euphorie de la qualification ? «» , répond Stephen Bunard : «"Je vais répondre à la provocation".hugsfake.Ce même côté infantile qui s’était exprimé, en mai dernier, face à un Florenzi furieux d’être méprisé par CR7 en raison de sa petite taille . «questionne le conférencier.Tout l’inverse, selon Stephen Bunard, d’un Kylian Mbappé ou d’un Paul Pogba. «"cocorico",, observe-t-il.» Sauf, peut-être, le dab de Paul Pogba : le voir repris par Emmanuel Macron, ça valait son pesant de cacahuètes.