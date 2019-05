Ils se sont blessés avant de revenir plus fort

#3: Diego Costa

En juillet 2011, peu de gens connaissent Diego Costa. Cet attaquant anonyme est remplaçant à l’Atlético Madrid et doit se contenter des miettes laissées par Diego Forlan et Sergio Agüero. Pire, il se fait une rupture des ligaments croisés et on pense alors qu’il va tomber aux oubliettes. Mais c’est tout l’inverse qui se produit. Grâce à sa foi, l’attaquant d’origine brésilienne sait qu’il peut renverser des montagnes : «» Costa revient rageur et plus fort. Il enchaîne les buts et permet auxde remporter la Liga en 2013-2014. Avant d’effrayer l’Angleterre sous le maillot de Chelsea. Costaud.