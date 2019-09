« Ils ont découpé entre 20 et 25 mètres carrés de pelouse »

Il en est arrivé une belle au FC Bouaye, club de Régional 3 planté au sud-ouest de la métropole nantaise. La semaine dernière, des types sont venus charcuter le terrain synthétique de la commune et sont repartis avec un bon bout de moquette. Ludovic Béranger, président du club, revient sur cette histoire, avec un peu de surprise mais surtout de l'amertume.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des individus ont dessoudé, enfin enlevé une partie du grillage sur un mètre de large à peu près, pour pouvoir pénétrer sur le terrain, et ont découpé entre 20 et 25 mètres carrés de pelouse synthétique, et sont partis avec. Ils ont fait ça à l'opposé du club-house et des bancs de touche, donc là où ils étaient les moins embêtés, un peu cachés. C'était bien réfléchi, je pense. Ils avaient dû repérer avant, faire des essais. Ils étaient sûrement bien équipés.C'est la mairie qui m'a prévenu vendredi, à 18 heures. Ce sont des agents municipaux qui faisaient l'entretien du terrain qui ont découvert ça dans la matinée : ils ont vu qu'il y avait des monticules inhabituels de granulés, car ils ont secoué pour que ce soit moins lourd.La pelouse avait été refaite il y a un an. On a été parmi les premiers à avoir une pelouse synthétique il y a seize ans, et l'an dernier, on a refait le terrain pour repartir, parce qu'il était usé. Ils ne nous l'ont pas piqué l'année dernière, c'est dommage, ça nous aurait moins embêtéC'est un gros investissement pour la mairie, c'est elle qui finance car le terrain lui appartient. C'est désolant, parce qu'elle nous aide bien, et si on veut demander autre chose, malheureusement une partie du budget va passer dans les réparations. On était avec Monsieur le maire vendredi soir sur place, et on était dans le même état d'esprit : surpris parce que pour nous c'est une première, désolés de voir qu'on abîme une installation neuve et en colère en se demandant où est-ce que ça va s'arrêter. Je préfère être occupé à gérer des matchs de football ou des tournois, que par ce genre de soucis.La mairie est en relation avec une société pour qu'elle vienne réparer, et ils vont voir avec les assurances. C'était posé dans le sens de la largeur et ils ont coupé dans la longueur. Je ne sais pas s'ils vont juste mettre une rustine ou bien être obligés de tout refaire. S'ils doivent en remettre sur toute la longueur du terrain, ça va coûter un certain prix. Je ne sais pas quand ça va se passer, mais il faudrait que ça se passe très rapidement parce que les compétitions reprennent.Oui on a quand même joué un 2tour de Coupe de France contre La-Chapelle-sur-Erdre, l'équipe d'Olivier Quint qui est en R2 , on a perdu 2-0. Lui, ses dirigeants et le trio arbitral ont été sympathiques puisqu'on a quand même pu jouer sur le terrain. L'emplacement en question correspond à l'endroit où court l'arbitre de touche : il reste des dalles, mais il y a une différence de trois centimètres. On n'a pas eu de souci ce jour-là, mais plus vite ce sera réparé, mieux ce sera. Car là, on est tombé sur un super trio arbitral, mais sinon ça va dépendre des arbitres. On a un terrain en herbe à côté, mais avec la sécheresse, on n'a pas pu l'arroser. Donc heureusement qu'on a eu l'autorisation de jouer sur le synthétique. On reçoit le FC La Montagne ce week-end pour la 1journée, c'est un derby puisqu'ils sont à quatre kilomètres de chez nous.En début d'été, on nous a volé une tireuse et des fûts de bière dans l'un de nos bars. Et l'hiver dernier, notre club-house avait été vandalisé : ils cherchaient des caisses mais il n'y a jamais d'argent. J'avais déposé des plaintes à la gendarmerie. Là, j'ai demandé au maire de mettre des caméras, j'espère que ça se fera, et c'est la mairie qui a déposé plainte, on ne sait pas où ça en est.Non, dans ma carrière de dirigeant, c'est une première. Je ne le souhaite à personne.Ça peut être pour mettre sur un terrasse, sous un auvent, pour finir un jardin... N'importe où ! C'était bien découpé, avec les bonnes dimensions, et il faut un gros véhicule ou une grosse remorque pour venir chercher le matériel. Donc c'était bien préparé.