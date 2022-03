#Rclens convocation Jonathan Clauss en équipe de France pic.twitter.com/NEFN5Fcy2S — Domenighetti Joël (@jdomenighetti) March 17, 2022

« La La la la la la Jonathan Clauss » !!!!!!!! « Merci Didier » @Djoninho25 #RCLens (Instagram Massadio Haïdara) pic.twitter.com/uChuhdCXe8 — Lensois.com Live (@LensoisComLive) March 17, 2022

AEC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Qu'est-ce qui est jaune et qui n'attend plus ?Dans une séquence très sympa filmée par le journaliste deJoël Domenighetti, Franck Haise, entraîneur du RC Lens réagit à la première sélection de son latéral droit Jonathan Clauss avec l’équipe de France ce jeudi., commente le technicien français qui a souvent plaidé la cause de son joueur chez les Bleus.À savoir s'il avait glissé un petit mot à ses joueurs et particulièrement au récent sélectionné, l'entraîneur avoue n'avoirDans une vidéo filmée dans le vestiaire de Lens par le défenseur Massadio Haïdara, on voit toute l’équipe exulter lorsque Didier Deschamps prononce le nom de Jonathan Clauss et fêter avec tout ce qu'ils avaient sous la main la sélection de leur coéquipier.