Ilaix Moriba prêté par Leipzig à Valence

Ilaix Moriba est déjà de retour en Espagne. Le milieu de terrain guinéen est prêté par le RB Leipzig à Valence jusqu’à la fin de saison sans option d’achat. Il n’a joué que six matchs dans le club allemand depuis son arrivée et les dirigeants locaux étaient très mécontents de son rendement. Il part donc s’aguerrir en prêt et retrouve la Liga, lui qui a quitté le FC Barcelone l’été dernier après un bras de fer avec son agent et plusieurs matchs en tribunes. Après une vingtaine de matchs joués sous la tunique blaugrana, il avait pris la direction de l’Allemagne pour 16 millions d’euros.À Valence, il retrouve son petit frère, Lancinet, qui a fait ses débuts avec l’équipe U19 de Levante, autre club de la ville, il y a deux semaines. Lesétaient à la recherche d’un milieu de terrain cet hiver et Ilaix Moriba aurait une certaine garantie de temps de jeu au sein du club ché. Le joueur de 19 ans revient tout juste de la Coupe d’Afrique des nations, où il a fait ses débuts avec la Guinée, qui a été sortie en huitièmes de finale par la Gambie (0-1). Il a d’ailleurs été élu « jeune joueur de la phase de groupes » de la CAN. Son arrivée signifie donc que Tanguy Ndombele ne devrait pas rejoindre Valence cet hiver.