« Il y avait aussi des matchs de merde avec Bielsa »

« Avec Bielsa, tout repose sur le foot, donc les supporters s'y retrouvent. »

« La saison de Bielsa à l'OM, c'est juste une histoire de plus dans la grande légende de ce club. »

Je vais commencer par dire que je n'ai pas beaucoup aimé. Ça passe à côté du football. C'est le regret avec plein de séries, notamment avec celle d'Amazon sur le Leeds de Bielsa. J'ai l'impression que ce ne sont pas des amoureux de football qui font ces séries. Ce qui est exceptionnel dans le football, ce sont les émotions, comment tu es pris dans l'histoire, dans ce qu'il se passe. Mais oui, quelque part, c'était mon but initial de faire vivre ou revivre ces émotions-là. Cette saison-là, je l'ai vécue en tant que simple supporter. Ça faisait vingt ans que je suivais le foot, l'OM et d'autres équipes pour lesquelles je m'étais pris d'affection. Mais quand ton équipe est entraînée par Bielsa, c'est une histoire différente. Il s'agissait d'expliquer pourquoi.Je réfléchis beaucoup sur mon rapport au football et c'est devenu mon travail de raconter les matchs. Pour faire ce livre, j'ai revu tous les matchs et toutes ces émotions sont revenues. Et quand tu regardes ça de manière froide, tu vois que ce n'est pas le Barça de Guardiola. Il y avait aussi des matchs de merde, des matchs où l'équipe n'arrivait pas à faire ce qu'elle voulait. Mais tu avais pourtant toujours quelque chose de prenant, c'est ça que j'ai essayé de raconter. Tu n'as pas forcément besoin de drones, il faut d'autres moyens pour comprendre ça. C'est là que le foot moderne se plante avec la Ligue des champions :Mais en réalité, il te manque ce truc qui te prend aux tripes.Je ne sais pas si cela répond à la question, mais j'ai eu des retours de supporters d'autres équipes qui me disent :Je me rappelle un édito de Pascal Praud :. Si on veut, ouais... Il est syndicaliste pour les supporters, son football est pour les supporters, au mépris des intérêts financiers qui peuvent aller avec l'importance d'obtenir des résultats sur certains matchs. Avec Bielsa, tout repose sur le foot, donc les supporters s'y retrouvent. Cela a aussi un côté subversif, car dans les médias, les voix que l'on entend principalement, ce sont celles des anciens joueurs. Ils prêchent forcément pour leur paroisse, toute l'année ils disent que c'est grâce aux joueurs qu'un club tourne, j'entendais encore Govou dire il y a pas longtemps que les entraîneurs. Quand c'est un entraîneur qui est à la base de tout, cela bouscule certaines de leurs certitudes.Mais quand Deschamps gagne des titres, il y a des voix pour s'élever et dire que c'est quand même du fait de Gerets. L'OM, toutes les années, il y a une histoire incroyable qui s'y passe. Celle de Bielsa, c'est juste une histoire de plus dans la grande légende de ce club. Les gens qui touchent le public par ce qu'ils proposent sur le terrain restent d'une manière ou d'une autre.Je suis très attaché à la victoire contre Bordeaux (3-1 au Vélodrome). L'OM sort de trois défaites et le contexte autour du match, c'était. Je pense que c'est un match typique de Ligue 1 : on essaie plus de piéger son adversaire que de lui imposer quelque chose. Quand Bordeaux ouvre le score, tu sentais tout le football français qui te faisait la morale sur les attaques à tout-va. Mais l'OM trouve les ressources pour s'imposer avec un but de Gignac qui va presque doucement dans le but, comme pour te faire languir avant d'exploser.C'était mon objectif. Le moment où Bielsa part, c'est une déflagration commune à tous les supporters de l'OM. Ça part dans tous les sens. À Marseille, ceux qui en veulent encore à Bielsa, c'est surtout pour ce moment où ils se sont sentis abandonnés. J'ai préféré raconter ce qu'il se passait à ce moment-là dans la tête des supporters que les complots qui étaient alors énumérés. La vérité, on la connaît plus ou moins, même s'il y a des nuances, sans doute. Avec Bielsa, jusqu'au bout, tu subis le truc. Derrière, tous les entraîneurs qui sont arrivés à l'OM ont été jugés à l'aune de Marcelo Bielsa.C'est traître, ça... Si c'est un tour préliminaire de Ligue des champions avec Villas-Boas à la tête du club contre l'Ajax et qu'il a réussi à faire une belle équipe malgré les contraintes financières, je reste sur l'OM. Mais si c'est un OM au rabais avec René Girard et Nolan Roux en attaque contre un très gros où tu sais que tu n'as aucune chance, je me fais les plays-off de Leeds. Je choisirai toujours l'OM devant une équipe de Bielsa, malgré tout.