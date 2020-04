Il y a vingt ans, Calais broyait le champion de France bordelais

Jamais, dans l’histoire de la Coupe de France, une formation de quatrième division n’avait atteint la finale. Jusqu’à ce 12 avril 2000, où Calais éparpilla façon puzzle les Girondins d’Élie Baup dans un Bollaert porté à ébullition au cours d’une prolongation à voir et revoir. Deux décennies sont passées, depuis. Mais de Lilian Laslandes à Ladislas Lozano, les images (en VHS) et les souvenirs sont inaltérés.

Laslandes prévenu, Dugarry furax

« Il fallait se mettre le cul par terre »

Garde ta prime, chef !

Par Florent Caffery

Tous propos recueillis par FC, sauf mentions

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

12 avril 2000. 23h29. Stade Félix-Bollaert, à Lens. Pascal Garibian siffle la fin des hostilités et envoie au paradis toute une ville, une région, le football amateur dans sa globalité. Calais, pensionnaire de CFA (ex-quatrième échelon), vient de taper en demi-finales de Coupe de France Bordeaux, champion de France en titre. Et avec un panache mêlé de flegme et de talent non feint, s'il vous plaît. C’est l’an 2000 certes, mais Nostradamus lui-même aurait pu s’étouffer de n’avoir su prédire pareille déferlante. Au micro de Gaëtan Huard, sur Canal Plus, Élie Baup est proche de ne faire qu’une bouchée de sa casquette., bouillonne le technicien girondin. Comment un tel scénario a pu s’écrire ? Comment Bordeaux, accompagné d’un escadron d’internationaux français (Micoud, Ramé, Dugarry, Laslandes), a-t-il pu s’écrouler durant la prolongation ? Vingt ans plus tard, ceux qui ont marqué au fer rouge se souviennent encore de cette demi-finale de Coupedixit Denis Balbir, en fusion niveau envolées lyriques en ce soir de printemps.Pour de nombreux joueurs du CRUFC (le Calais Racing Union Football Club, disparu en 2017), l’élimination de Bordeaux constitue le summum de cette épopée. Ladislas Lozano, druide calaisien de l’époque et admirateur invétéré d’Aimé Jacquet, est de concert :Et avec un goût du travail bien fini, à l’image d’un sillon creusé à la force des pieds et des têtes jusqu’à ce dernier carré. D’abord en mettant sur le bas-côté de la route ses compagnons de batailles régionales (Marly au sixième tour, Béthune au septième et Dunkerque au huitième), puis en gobant tour à tour des écuries pros. Lille, leader de D2, finit K.O debout dans le pittoresque stade Julien-Denis en 32(1-1, 7 t.a.b. à 6). Cannes, également en D2, s’écroule aussi aux tirs au but en huitièmes (1-1, 4 t.a.b. à 1). Le Strasbourg d’Olivier Echouafni et d’Habib Beye, alors en D1, repart quant à lui la queue entre les jambes de Bollaert en quarts (2-1). Même un aveugle aurait vu le danger poindre pour Bordeaux., resitue, deux décennies plus tard, Lilian Laslandes.Échaudé par les déclarations d’avant-match des Nordistes, Christophe Dugarry - qui formait la doublette avec Laslandes - l’avait déjà mauvaise quelques jours avant le match., lâchait-il dans le quotidien du coinle 6 avril 2000,, recadre Christophe Hogard, homme à tout-faire du milieu de terrain calaisien et récupérateur première classe.D’entrée de jeu, sans sourciller ni vriller émotionnellement dans un Bollaert dont les coutures sont prêtes à sauter (500 bus ont fait le déplacement depuis Calais), les peintres en bâtiment, étudiants, employés deou éducateurs rentrent dans le lard de Bordelais privés de Sylvain Wiltord (officiellement blessé, mais sur le départ) et de Michel Pavon, touché à l’échauffement. Pressing haut, harcèlement du porteur de balle, mise à profit des couloirs... La méthode Lozano (4-5-1) rivalise avec le 4-4-2 de Baup, lequel basculera sur un 4-3-3 après la pause. Johan Micoud tente de faire parler sa technique, Saveljić heurte la barre calaisienne (0-0, 53), la volée de Legwinski est détournée par le portier Cédric Schille (62), Laslandes se vautre sur un ultime face-à-face (89)... Calais est secoué, surtout en deuxième période, se procure peu d’occasions... mais ne courbe pas l’échine.Défenseur central – et responsable entre autres des migraines de Dugarry, ce soir-là –, Fabrice Baron se rappelle d’avoir été, à l’image de ses compères,Et là où arracher la prolongation a déjà tout de l’exploit, la suite est brodée d’une main de maître par les Calaisiens. Servi aux vingt mètres par Mickaël Gérard, Cédric Jandau décoche une mine sous la barre d’Ulrich Ramé (1-0, 99)., rembobine le milieu de terrain.À la mi-temps de la prolongation, Claude Thiriot, manager du CRUFC, vient voir sur la pelouse le défenseur central Grégory Deswarte, pourtant perclus de crampes. Ce dernier raconte :"Allez Greg, il y a une prime au bout !"Lilian Laslandes, qui pensait, en est encore groggy. Même en 2020 :L’international français égalise huit minutes plus tard sur une remise astucieuse de la tête de Dugarry (1-1, 107), mais le CRUFC est. Joker de luxe, Mathieu Millien, qui passait ses examens de STAPS la veille de la demi-finale, exploite une bourde de Kodjo Afanou (2-1, 113). Avant que, Mickaël Gérard, n’ouvre définitivement les portes du paradis à Calais (3-1, 119). Les larmes de joie ruissellent., insiste Mathieu Millien.Le souffle des Bordelais, surtout, partis se terrer fissa dans les vestiaires artésiens. Lilian Laslandes n’a rien oublié de ce silence où, et que les Girondins deviennent immédiatement. À Calais, la nuit ne fait que débuter. À 3h du matin dans la cité des Six-Bourgeois, les images sont dignes de la libération de la ville en 1944., achève Fabrice Baron. Passage au balcon de la mairie, parade en bus, le feu s’empare de la ville, le vin (bordelais) coule, le champagne aussi, les cravates valsent.Impossible, même à Bordeaux.