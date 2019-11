« Il y a eu deux Valéry Mézague »

Retrouvé mort à son domicile samedi dernier, Valéry Mézague a quitté un monde du football triste et endeuillé. Sept fois international, le milieu camerounais a vu son destin doré basculer à la suite d'un terrible accident, qui lui aura volé sa carrière et son talent, mais pas sa joie de vivre.

« J'étais sur un nuage »

« Au fond de lui, il espérait autre chose »

Parcours hors norme et au destin accidenté

« Je veux simplement profiter »

Par Christophe Gleizes

Propos d'Omar Daf, Jean-Claude Plessis, Rudy Riou, Frédéric Sammaritano, Julien Cordonnier, Michael Isabey et Sébastien Daucourt recueillis par Christophe Gleizes

Ce 31 juillet 2003, Valéry a pris sa voiture dans les environs de Marseille. C'était un jeudi, il était presque minuit. Un peu fatigué, il a roulé à vive allure sur une route à quatre voies, au rythme cadencé des lumières qui défilent. Ses pensées se sont perdues, ses yeux ont vagabondé. Auparavant régulier, l'éclairage blafard des néons a commencé à s'espacer. Petit à petit, sa vue s'est brouillée pour ne plus former qu'un tableau impressionniste, où la lumière s'est soudain teintée de noir. La suite, c'est un monde de pénombre et d'obscurité, une sensation de vide et de flottement, un entre-deux incertain entre la vie et la mort. Après trois jours de coma, Valéry s'est finalement réveillé dans un lit de l'hôpital Nord, affaibli par un grave traumatisme crânien. Les médecins lui ont expliqué qu'il s'était assoupi au volant de sa berline et avait eu un terrible accident, dont il garderait des séquelles à jamais. À tout juste 19 ans, son destin si prometteur venait de basculer.À la vérité, présenter la vie du footballeur camerounais revient à raconter deux fables bien distinctes. «» confirme son ancien ami Omar Daf, qui l'a longtemps pris sous son aile au FC Sochaux : «» La première partie du conte rapporte l'histoire d'une ascension précoce et fulgurante. Né à Marseille en décembre 1983, Valéry découvre le football à tout juste six ans. «» , expliquait le principal intéressé, bientôt recruté par un autre club de la ville, le Burel FC, qui l'installe au poste de libéro. De par sa qualité technique supérieure et sa propension à dribbler dans la surface de réparation, il y acquiert le surnom flatteur de «» . Très vite, son talent indéniable crève l'écran. En claquant un doublé lors d'une compétition de jeunes, Valéry impressionne Roger Milla, qui le recrute à Montpellier à tout juste quinze ans, en bon compatriote.La suite, comme il le reconnaissait lui-même, est allée très vite. Le jeune espoir dispute son premier match professionnel à 17 ans, contre Sète en Coupe de France. Deux ans plus tard, pour sa première titularisation en Ligue 1, il marque un but contre l'OGC Nice qui confirme son immense potentiel. Lancé à toute vitesse vers les sommets, le joueur savoure sa mise en orbite. «» À tout juste 19 ans, Valéry est un prodige, pour lequel France et Cameroun s'écharpent. En mars 2003, il est convoqué chez les Espoirs tricolores, mais opte finalement pour la sélection camerounaise. «» , se souvient Jean-Claude Plessis, son ancien président à Sochaux, qui a du mal à en «» .Retenu pour la Coupe des confédérations, le milieu relayeur participe au magnifique tournoi des Lions indomptables, seulement battus par la France en finale. Ironie sordide de l'histoire, lors de la demi-finale face à la Colombie, c'est lui, Valéry Mézague, qui remplace le regretté Marc-Vivien Foé, qui vient de s'écrouler sans vie sur la pelouse de Gerland. Un peu comme si Mézague côtoyait pour la première fois la mort en direct. Un mois plus tard, celle-ci lui rend visite en personne. «, explique Rudy Riou, son ancien partenaire à Montpellier.» Après six mois de convalescence, Valéry revient en effet sur les terrains, conscient de sa chance. Malgré ses efforts, il ne retrouvera pourtant jamais la totalité de ses capacités. «» , témoigne Jean-Claude Plessis, bientôt rejoint par Frédéric Sammaritano, qui l'a côtoyé pendant une saison à Vannes : «Très instable, la suite de sa carrière témoigne de ses difficultés à revenir au plus haut niveau. Jamais au même endroit pendant deux saisons d'affilée, le milieu de terrain connaît de nombreuses déceptions. Après un prêt à Portsmouth, où il ne dispute que 14 matchs dans la saison, Valéry prend la direction du FC Sochaux. «, expliquait-il avec amertume en 2007 :» S'il participe à la fête de la Coupe de France, brillamment remportée par les Doubistes cette année-là, le cœur n'y est pas. Ce que Valéry veut, c'est du temps de jeu, pour chasser un passé qui le hante. «» , estime Julien Cordonnier, son ancien capitaine à Châteauroux. «Après son échec à Sochaux, Valéry Mézague rebondit brillamment au Havre, où il termine champion de Ligue 2. Ses performances remarquées lui permettent de retrouver la sélection camerounaise, longtemps inespérée. Par bribes, on croit alors retrouver le joueur qu'il a été. «» , se souvient avec admiration Michael Isabey, quand Frédéric Sammaritano loue «» . La parenthèse normande refermée, Valéry Mézague connaît ensuite des expériences mitigées à Châteauroux et Vannes, avant deux tentatives complètement ratées à l'étranger, au Panetolikos et au Bury FC. Après plus d'un an sans jouer, il s'engage finalement avec le Sporting Toulon en CFA2, pour retrouver le plaisir des terrains. Il n'en aura pas beaucoup l'occasion. Retrouvé sans vie à son domicile, où aucun signe de violence n'a été constaté, Valéry Mézague a finalement rendu l'âme sans retour possible. Les réactions n'ont pas tardé à affluer sur les réseaux sociaux, afin de rendre hommage à un joueur au parcours hors norme et au destin accidenté.Forcément, derrière le footballeur, se cache l'homme, encore plus apprécié. Tous ceux qui l'ont côtoyé encensent une personnalité attachante et pleine de charme, bien que discrète et introvertie. «, se rappelle Omar Daf avec émotion.» Quand Julien Cordonnier évoque «» , Frédéric Samaritanno garde, lui, l'image d'un homme «» . Avant d'étayer au téléphone le fond de sa pensée : «» La voix triste et lancinante, le journaliste deSébastien Daucourt poursuit l'éloge unanime : «Au travers de différentes interviews dans le Doubs, le journaliste dea tissé avec le Camerounais une véritable relation d'amitié. «"Cet accident, si personne ne m'en parlait, je l'aurais déjà effacé de ma mémoire. Je suis passé à autre chose. Je veux simplement profiter de la vie et de chaque instant." » Fauché en pleine force de l'âge, à tout juste 30 ans, Valéry Mézague laisse derrière lui une famille endeuillée et un jeune frère nommé Teddy, lui aussi professionnel en Belgique. Bientôt rapatrié, son corps sera enterré au Cameroun, aux côtés de sa famille. Pas encore dévoilée, l'autopsie devrait quant à elle éclaircir les causes du décès. Elle ne dira cependant rien sur la force de caractère d'un homme qui aura cru jusqu'au bout à son destin, le sourire aux lèvres. «» , conclut Sébastien Daucourt, qui n'a pas pu écrire l'article sur la disparition de Valéry dans ses colonnes. «