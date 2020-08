Il y a 50 ans, le PSG jouait son premier match officiel

Il y a cinquante ans jour pour jour, le 23 août 1970, le Paris Saint-Germain disputait son tout premier match officiel face à Poitiers en ouverture du championnat de deuxième division. Cinquante piges qui apparaissent comme une éternité au vu du chemin parcouru par le club de la capitale, lequel fêtera cet anniversaire en disputant sa première finale de Ligue des champions ce dimanche à Lisbonne. Petit coup d’œil dans le rétro.



Nul, lucarne et prof de sport

Par Alexandre Aflalo

Plus d’un an que le peuple de Paris attendait le retour du football, dans la capitale. Plus d’un an que le Paris Football Club avait vu le jour dans un grand engouement, début 1969, et qu’il ne manquait plus que de voir des joueurs taper du ballon sur le terrain pour faire de ce projet fou une réalité. Il y avait bien eu quatre matchs amicaux pour lancer la saison, prometteurs en plus de cela (une défaite, un nul et deux victoires dont une face au Red Star).Mais il manquait au tout nouveau Paris Saint-Germain Football Club un match officiel, un vrai, de compétition, pour faire les choses bien. Et puis, enfin, il est arrivé. Le premier match officiel du PSG est un déplacement : le 23 août 1970, son premier adversaire, le Stade poitevin, l’attend au stade de la Pépinière pour lancer la saison de National (ancienne deuxième division). Un peu plus de 4000 spectateurs sont au rendez-vous, pour assister à la naissance du club de Paris.Pour sa première composition, le premier entraîneur parisien Pierre Phélipon pioche dans son groupe une équipe formée à moitié d’anciens amateurs du Stade saint-germanois (club qui avait fusionné avec le Paris FC, quelques semaines plus tôt) et à moitié de joueurs de renom recrutés pour lancer le projet parisien. Côté « amateurs » , on retrouve le gardien Camille Choquier, facteur à la ville, Bernard Béreau, kinésithérapeute, Michel Prost, employé de banque, ou encore Bernard Guignedoux, professeur de sport. Côté « pros » : Roland Mitoraj, arrivé de Saint-Étienne, l’ancien Marseillais Jean-Pierre Destrumelle, l’ex-international portugais Fernando Cruz et évidemment la première star du PSG Jean Djorkaeff. Dans leurs tuniques rouge sang et culottes blanches, ceux que l’on surnomme alors – mais plus pour longtemps – les « Diables rouges » sont prêts à donner le coup d’envoi de l’histoire du PSG.Il y a eu dans le déroulement de ce match quelque chose qui colle terriblement à l’ADN du PSG connu aujourd'hui. Un PSG supérieur sur le papier, mais malmené, derrière au score dès la 30minute et le but d’Alain Pédini. Puis, il y a le Paris spectaculaire avec cette égalisation de Bernard Guignedoux, premier buteur de l’histoire du club sur un coup franc aux seize mètres catapulté dans la lucarne poitevine. Il y a, enfin, le résultat : un triste nul 1-1, au terme d’un match où Paris a été vaillant, mais aurait pu sortir perdant sans un grand gardien., avait déclaré à la fin du match le vice-président parisien, Henri Patrelle, face à la presse.Cinquante ans plus tard, ces mots sonnent encore à peu près juste. Sauf que cette fois-ci, c’est Paris qui joue le match de son existence.