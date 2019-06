Il y a 10 ans, les Bleues se dénudaient pour qu'on les regarde

En 2009, peu avant l’Euro en Finlande, quatre internationales françaises posaient nues « pour la bonne cause » , comme on pouvait le lire dans la presse de l’époque. Un moyen comme un autre de mettre en lumière le football féminin, à l’époque totalement absent des débats. Sauf que dix ans plus tard, son évolution prouve que de tels procédés sont désormais inutiles pour que l’on parle de lui.

Brillantes au milieu de nulle part

« Le plus important ? Que ce soit artistique »

La vérité du terrain

Le Parc des Princes était plein, l’Allianz Riviera était pleine, le Roazhon Park était plein et le Stade Océane sera plein. Au total, cela représente environ 135 000 personnes qui se sont déplacées et se déplaceront pour venir voir jouer l’équipe de France féminine de football pour ses quatre premiers matchs dans « sa » Coupe du monde. Un chiffre qui donne le tournis quand on sait qu’il y a dix ans, les Bleues jouaient encore dans l’anonymat le plus total. De quoi donner à un certain Pierre-Jean Golven, à l’époque directeur de la communication de la FFF, l’idée d’une campagne pour le moins originale : faire poser nues des internationales bleues pour alerter sur le cruel manque de visibilité du football au féminin dans l’Hexagone.Retour en arrière : en septembre 2008, l’équipe de France valide son ticket pour l’Euro qui se dispute l’année suivante en Finlande. Sauf que dans la presse, personne ne pipe mot sur cette belle performance, ou alors si peu. Les esprits sont encore trop occupés à débattre de la débâcle des garçons au championnat d’Europe helvético-autrichien, et personne ne remarque la facilité avec laquelle les Bleues se sont qualifiées pour leur rendez-vous, terminant à la première place de leur groupe (21 points pris sur 24 possibles). En même temps, leurs matchs de qualification ne comptaient pas encore parmi les grands rendez-vous en: Valence, La Roche-sur-Yon, Angoulême ou Saint-Brieuc, voilà comment s’appellent les villes qui hébergent les matchs de l’EDF dans leur discrète marche vers l’Europe.Et au stade, il n’y a pas foule. Alors comment faire pour que les choses changent ? Pourquoi ne pas utiliser la manière forte ? C’est ainsi que la cellule communication de la FFF a l’idée de réaliser un shooting photo où des joueuses poseraient nues afin de rappeler qu’elles existent. Le slogan est tout trouvé, il est aussi provocateur que la campagne en elle-même : «» «, se souvient Corine Petit, alors défenseuse de l’Olympique lyonnais."Si ça peut faire un petit truc, alors pourquoi pas." »Pas facile de faire tomber le short et le maillot quand on a l’habitude de se montrer pour ses performances sur le terrain., reprend Petit, qui a pris sa retraite il y a un an et officie désormais sur les plateaux télé en tant que consultante.» Le résultat est en effet très sobre et donne lieu à un article dans, le périodique édité par la FFF. Dans la foulée, le buzz attendu finit par se produire : nombreux sont les médias qui sollicitent des interviews et commencent à parler de l’équipe de France féminine.Mais cette campagne ne plaît pas à tout le monde. L’ancienne internationale Mélissa Plaza par exemple explique àqu' «» Une vision que comprend Corine Petit, dix ans après les faits : «Au bout du compte, l'aventure de l’équipe de France se termine en quarts de finale et une défaite aux penaltys face aux Pays-Bas. La suite est plus cruelle encore, puisque les Bleues retombent dans l’anonymat, malgré la promesse de plusieurs médias de s’intéresser davantage à elles. De quoi se dire que la campagne a été un flop. «» , analyse aujourd’hui Corine Petit.Et justement, le vrai changement de traitement médiatique interviendra grâce au terrain. En 2011 très précisément, une année dorée pour le football féminin français : «(les Bleues termineront 4, N.D.L.R).» , rappelle Corine Petit, non sans préciser que les incidents de Knysna en 2010 ont donné aux filles un coup de pouce inattendu. «Dix ans plus tard, le nombre de licenciées a explosé : il culmine aujourd’hui à 165 000, soit 100 000 de plus qu’au moment du shooting des quatre volontaires. Les performances répétées de l’Olympique lyonnais sur la scène européenne ont servi de caisse de résonance à la bonne santé d’une discipline qui n’en finit plus de grandir. Avec, en guise d’apothéose, le Mondial à domicile qui a fait entrer le foot féminin hexagonal dans une nouvelle dimension. «Corine Petit ne cache pas son enthousiasme, mais tient cependant à tempérer ce petit miracle. L’engouement qui entoure son sport est avant tout rendu possible par le fait qu’il s’agisse justement de ballon rond : «» Lades combats à mener est encore loin d’être complétée.