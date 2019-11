Il tweete une photo de Mapou Yanga-Mbiwa tous les jours depuis septembre 2016

Je tweeterais cette photo tous les jours jusqu'au prochain but officiel de Mapou. Jour 1. pic.twitter.com/eEymi2VO2Z — Raphaël (@ibarbinho) September 4, 2016

Je tweeterai cette photo tous les jours jusqu'au prochain but officiel de Mapou. Jour 1189. pic.twitter.com/zm0vbZkaif — Raphaël (@ibarbinho) November 22, 2019

AAF

Propos recueillis par AAF.

Une régularité qui force le respect.Le 7 mai 2016, lors de la 37journée de la saison 2015-2016 de Ligue 1, Mapou Yanga-Mbiwa réalisait l'impensable et plantait un doublé lors de la large victoire de l'OL contre Monaco (6-1). Depuis, le défenseur central a disparu de la circulation du côté de Lyon, avec un peu moins de 30 matchs disputés dont pas un seul depuis la saison 2017-2018, mais il s'est surtout retrouvé au cœur d'un défi un peu surréaliste d'un supporter de l'OL sur Twitter.Depuis le 4 septembre 2016, @ibarbinho, Raphaël pour l'état civil, tweete chaque jour une photo de Mapou Yanga-Mbiwa avec l'inscription suivante : «» . Une routine qui lui a valu un petit buzz depuis samedi soir, et un partage de l'influenceur français « Pauleta » . Ce samedi, et malgré le fait que seulement 1175 jours se sont écoulés ( «» justifie-t-il), il a gazouillé le tweet numéro 1189 : «, retrace-t-il.. » À Caen, Malbranque ne dispute qu'une quizaine de matchs, et pas un pion à se mettre sous la dent. «, poursuit Raphaël.Malgré le fait que Mapou Yanga-Mbiwa n'a pas disputé la moindre minute officielle depuis le 13 décembre 2017, ou n'est pas apparu dans le groupe lyonnais depuis presque aussi longtemps, Raphaël continue de tweeter, inlassablement. «, clame-t-il, rappelant que son héros a notamment marqué deux fois en amical ces deux dernières années, dont la dernière fois le 20 juillet dernier contre le Genoa.Pour le moment donc, aucune raison d'arrêter : «(en amical, juillet 2017, N.D.L.R.)» Et même si Mapou quitte Lyon, Raphaël assure que les tweets continueront : «Le prochain but officiel de Mapou Yanga-Mbiwa risque de faire exploser Twitter.