Il plante un coup franc et deux corners directs dans le même match

6

Outrageous hat-trick from Wycombe Wanderers' Joe Jacobson.Free-kick and TWO direct from corners. pic.twitter.com/CP3DFRk2aI — FotMob (@FotMob) September 9, 2019

We've heard back from the Dubious Goals Panel...IT'S À HAT-TRICK! https://t.co/HgBnmO9WSg — Wycombe Wanderers (@wwfcofficial) September 9, 2019

QJ

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

One-man show.Un latéral gauche qui inscrit un triplé, c'est déjà peu commun en soi. Mais quand ce dernier est inscrit sur un coup franc suivi de deux corners directs, il devient carrément historique. Cet exploit, c'est Joe Jacobson qui l'a réalisé ce samedi en League One, la troisième division anglaise, avec les Wycombe Wanderers. Dans un match remporté 3-1 face à Lincoln City, le défenseur gallois de 32 ans a transpercé le mur dès la 5minute pour battre une première fois le gardien Josh Vickers. Puis il s'est fendu de deux corners directs (36et 75, l'un au premier poteau et l'autre au second, pour faire définitivement basculer l'Adam's Park dans l'irrationnel.Mais Jacobson aura toutefois dû attendre 48 heures pour voir son exploit officiellement inscrit dans le marbre. Car son deuxième but avait d'abord été attribué au défenseur de Lincoln Michael Bostwick, qui avait dévié le cuir au premier poteau avant qu'il ne finisse au fond des filets. Ce lundi, le– une commission chargée de l'attribution des buts lorsque la situation est litigieuse – a enfin rendu son verdict.« JJ » est bien l'heureux papa d'un triplé.