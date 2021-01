Il ne faut jamais enterrer Paul Pogba

Comme la semaine passée à Burnley, Paul Pogba a enfilé son costume de sauveur en inscrivant le but de la victoire pour Manchester United, mercredi soir à Fulham. Surtout, le Français a sorti une nouvelle prestation de haut vol, dans la continuité d'un début d'année enfin épatant avec les Red Devils

Le droit de rêver

Le 9 août 2016, Manchester United se prenait à nouveau à rêver. Trois ans après la retraite de Sir Alex Ferguson, less'offraient ce qui était alors le transfert le plus cher de l'histoire en claquant plus de 100 millions sur Paul Pogba. Avec l'objectif affirmé de retrouver les sommets de la Premier League sous l'égide d'un José Mourinho lui aussi fraîchement débarqué à Old Trafford. Et si après plus de quatre ans d'attente, d'espoirs souvent déchus et de rumeurs de départ devenues incessantes, le milieu de terrain des Bleus s'épanouissait enfin dans le nord du Royaume ? Comme leavant lui, Ole Gunnar Solskjaer n'a longtemps pas trouvé la bonne carburation pour son champion du monde. Mais depuis le début de l'année, le voilà transformé : gratteur de ballons, organisateur du jeu, passeur, buteur : la Pioche s'occupe de tout.Mercredi soir à Fulham, Pogba a offert pour la deuxième fois en l'espace de huit jours la victoire aux siens, une semaine après une volée décisive à Burnley . Là encore, il a pris soin d'y mettre les formes. Contrôle parfait depuis le côté droit, conduite de balle vers l'intérieur et praline du gauche direction le petit filet opposé d'un Alphonse Areola impuissant. «» , commentera-t-il presque amusé au coup de sifflet final.Le point d'orgue d'une nouvelle copie XXL. Car avant cela, c'est lui déjà qui avait pris les choses en main après l'ouverture du score d'Ademola Lookman sur un mauvais alignement de la défense. Associé pour la première fois à Fred, il a profité de l'abattage du Brésilien pour évoluer plus haut, sans hésiter à apporter le surnombre loin de sa zone d'influence – comme ce fut le cas sur le but, où il hérite du ballon collé à la ligne de touche.C'est probablement là la principale évolution : dans ce 4-2-3-1 où le rôle de meneur de jeu est dévolu à Bruno Fernandes, le joueur formé au Havre AC jouit d'une grande liberté de mouvement pour se projeter et participer lui aussi à ce qu'il sait faire de mieux, la création. Sans oublier de marquer quelques buts cruciaux. Depuis début 2021, Burnley et Fulham en ont fait les frais, mais également Liverpool. Tout proche de couler à Old Trafford, le navire de Jürgen Klopp n'a dû son salut qu'à un arrêt impressionnant d'Alisson devant... Paul Pogba pour sauver le nul et les apparences.» Depuis que son poulain évolue dans le Théâtre des Rêves, Mino Raiola n'en est pas à sa première sortie choc. Cette fois, pas besoin de rembobiner bien loin puisqu'il y a à peine un mois, l'Italo-néerlandais annonçait un possible départ dès cet hiver Stupeur générale. Après l'avoir fait sur les réseaux sociaux , le milieu de terrain de 27 ans est en train de répondre de la meilleure des manières, sur le terrain, au moment où on ne l'attendait peut-être même plus. Pour le plus grand bonheur d'Ole Gunnar Solskjaer, tout heureux de se retrouver en tête de la Premier League à mi-parcours. «» , savourait une nouvelle fois le Norvégien, lui qui n'a jamais abandonné l'espoir de voir sondémontrer toute l'étendue de son talent. C'est tout Manchester United qui en profite aujourd'hui et qui peut légitimement rêver remporter un titre qui lui échappe depuis 2013.