Il n'est jamais Trossard

Le Belge est devenu samedi dernier le troisième joueur de l'histoire à claquer un triplé à Anfield. À quelques semaines d'une Coupe du monde où il pourrait faire grand bruit, Leandro Trossard semble atteindre à 27 ans une maturité qui doit l'emmener très haut. Le tout après avoir pris le temps, étape par étape, patiemment. Portrait.

Pas le physique de l'emploi

« On s'était un peu tous regardés en pensant qu'il n'allait pas apporter grand-chose dans le monde adulte. Dans l'impact, j'avais un peu peur. Mais dès qu'il a touché le ballon, on a compris. »

Zlatan, five et technique pure

« Trois buts, deux en pleine lucarne, une masterclass avec sa technique pure. Bruges était complètement perdu. Il a vraiment ce petit truc... »

2018-2019, la déflagration

« C'est vraiment un gagnant. »

« J'espère qu'il n'ira pas à Chelsea ! »

Par Timothé Crépin

Propos de Philippe Clément, Jérôme Colinet, Yohan Croizet, Dieumerci Ndongala, Flavien Le Postollec, Gilles Lentz, Romain Reynaud et Stijn Vreven recueillis par TC.

On ne touche pas au meilleur joueur belge de l'histoire. Avant le Qatar, les Diables rouges sont face à un dilemme ultime : faut-il envoyer Eden Hazard sur le banc au Qatar ? Le débat enflamme la Belgique et Roberto Martínez est sous pression. Une pression qui s'accentue à cause d'un homme, prêt à prendre la couronne. Son nom : Leandro Trossard, auteur d'un fabuleux triplé à Anfield le week-end dernier (seuls Ndlovu pour Coventry et Arshavin pour Arsenal avaient réussi pareille performance en Premier League).Trois buts en un match, soit autant que Hazard en Liga depuis deux ans. Malgré ça, le temps de jeu de Trossard avec la sélection reste bien loin de celui de son rival madrilène., confirme Philippe Clement, l'entraîneur de l'AS Monaco, son ancien coach à Genk., promet Dieumerci Ndongala, coéquipier à Genk.Né à Waterschei, non loin des Pays-Bas, Trossard rejoint Genk à 15 ans. Il devra attendre ses 22 piges pour connaître sa première titularisation avec son club de cœur. Lommel (deux fois) et Westerlo en D2, puis Louvain en D1, Trossard a été prêté quatre fois ! Une des raisons qui ont retardé son décollage pourrait bien être les a priori subis au sujet de son physique., fait remarquer Ndongala.2013. Après avoir disputé ses trois premières minutes avec Genk à 17 ans, Trossard part pour son premier prêt à Lommel. Il débarque en janvier et ses nouveaux coéquipiers, à l'image de Jérôme Colinet, sont loin d'être convaincus."Voici notre futur attaquant", avoue-t-il en repensant au mètre 71 de Trossard.Trossard plante 7 buts en 12 matchs. Prometteur., tempère Stijn Vreven, son entraîneur à Lommel.Vreven a encore en tête une entrevue avec lui.Moins en réussite à Westerlo, Trossard retrouve Lommel, où il se sent décidément bien. 16 pions en 33 matchs de D2., reconnaît Stijn Vreven. Trossard découvre enfin la D1 à Louvain. Loin d'être la recrue phare de l'été, il arrive sur la pointe des pieds. Une dernière année en prêt formatrice : il marque ses premiers buts (8) à ce niveau, et connaît la relégation., rembobine Romain Reynaud.Le but zlatanesque claqué dès le mois d'août face à Saint-Trond marque les esprits., continue Reynaud, fan.Trossard commence à gagner son combat : convaincre les autres que son physique frêle peut être compensé par des qualités balle aux pieds., fait remarquer Yohan Croizet, compère d'attaque à Louvain.(sic)C'est Flavien Le Postollec, autre coéquipier de Louvain, qui résume le mieux l'attraction Trossard :Ses coéquipiers de l'OH Louvain n'ont également pas oublié la solidarité de Trossard quand, en fin de saison, alors que Rudy Riou (l'ancien portier de l'OM) et Romain Reynaud sont en pleine polémique pour avoir parié sur des matchs, Trossard s'offre un triplé de passes décisives et une prestation cinq étoiles pour étriller Ostende (4-1) en n'oubliant pas venir saluer ses coéquipiers incriminés à chaque but, en signe de solidarité,, se souvient encore Reynaud,S'il apparaît déjà sur les radars anglais, Leandro Trossard ne veut pas prendre l'Eurostar. Déterminé à prouver à Genk, le voici enfin autorisé à entrer dans le groupe en 2016. Joueur de rotation, il découvre la Ligue Europa, mais est freiné par une blessure qui l'éloigne des terrains pendant trois bons mois en 2017., note Dieumerci Ndongala. Appelé par les différentes sélections de jeunes, cet adepte de PlayStation et de Fortnite commence pourtant à affoler l'Europe. On parle à l'époque d'Arsenal, Tottenham, Monaco, Dortmund... Vingt-cinq millions d'euros sont même proposés à l'hiver 2018. Sa fin de saison 2017-2018 est excellente.Mais que dire de l'opus suivant, la première grande bascule de sa carrière. Auteur de 22 buts et 11 passes décisives, dixit Croizet), Trossard enfile même le brassard de capitaine et emmène son club vers le titre de champion de Belgique !, prolonge Ndongala, encore épaté par ce triplé inscrit face au Cercle Bruges (5-2, 2018) :Philippe Clement n'est pas étranger à cette progression. L'actuel coach monégasque, estime Ndongala. Depuis la Principauté, Clement n'a rien oublié :, reconnaît-il.L'envol est inéluctable. Au coude-à-coude avec Aston Villa, Brighton empoche la mise en 2019 pour moins de 20 millions d'euros. Une première sélection avec la Belgique un an plus tard et une montée en puissance progressive avec les, un peu à l'image de son parcours à Genk., apprécie Philippe Clement. Gilles Lentz, ancien coéquipier de Genk, enquille :Le Belge a participé depuis à 107 matchs de Premier League sur 121 possibles, la preuve qu'il s'est mis au niveau pour résister et durer physiquement., analyse Jérôme Colinet.Philippe Clement, Graham Potter et désormais Roberto De Zerbi, Trossard c'est aussi peut-être avant tout des rencontres., décryptait Graham Potter, depuis parti à Chelsea. Les, prochaine étape pour Trossard ? Gordon Smith, dernier joueur auteur d'un triplé pour Brighton avant Trossard il y a 42 ans, a donné son avis àTrossard pour marcher sur les traces de Hazard : quoi de plus logique ?