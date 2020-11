Il manque un match de Strasbourg pour la première fois en 18 ans

1

L'aventure se termine aujourd'hui Si vous avez un souvenir ou une anecdote à partager avec moi sur toutes ces années sur les routes, c'est sympa pic.twitter.com/LpexQdh0TH — Grégory Walter (@GregStras) November 1, 2020

DF

Plus de sortie pour Grégory.Ce dimanche, le match entre Reims et Strasbourg a mis fin à une série incroyable pour Grégory Walter, ultra et abonné au Racing. Le supporter alsacien n'avait en effet plus manqué un match officiel de son club, à domicile comme à l'extérieur, depuis dix-huit ans., précise à 20 minutes celui qui a l'habitude de se déplacer avec sa femme et ses deux enfants partout en France pour encourager son club.Le déplacement avorté en Champagne arrive après plus de 400 000 kilomètres parcourus pour assister à 733 matchs consécutifs du Racing, de la CFA2 à la Ligue 1, en passant même par un déplacement à Bastia, pourtant à huis clos., rejoue Grégory qui a voulu relativiser en postant un message sur son compte Twitter.