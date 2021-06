Il était une fois Tom Foot

Fable footballistique sortie en 1974, Tom Foot (Fimpen, en VO) ressort sur les écrans français ce mercredi 9 juin. Le pitch ? Simple, mais charmant d'étrangeté : un gamin de six ans est tellement doué au foot qu'il en vient à intégrer l'équipe nationale suédoise. L'occasion de se replonger dans un conte de fées sportif, où le réalisateur, Bo Widerberg, avait réussi à embarquer les joueurs des Blågult dans un tournage aussi improbable qu'impossible à réaliser aujourd'hui.

Widerberg, silence, ça joue !

Un petit homme dans de grands stades

Le prix de la gloire

Un conte de foot

Par Adrien Candau

Propos de Mårten Blomkvist et Ralf Edström recueillis par AC, ceux d'Alain Guiraudie par Brieux Férot et citations de Ronnie Hellström et Jonas Bergström issues du documentaire En liten film om Fimpen.

Quand on lui parle de, l'ex-attaquant international suédois Ralf Edström dit d'abord se souvenir d'un gamin «. Il faut se figurer le genre de scènes dont lui et ses équipiers ont pu être coutumiers lors du tournage de ce film pas comme les autres. Prenez le 5 août 1973 : ce jour-là, devant les 40 000 spectateurs du stade Lénine de Moscou, un gosse se retrouve à enchaîner les tirs face à Yevhen Rudakov, le portier russe, à la mi-temps du match qui oppose la Suède aux Soviétiques. Cette minuscule tête blonde, que les joueurs et le stade écrasent de leur immensité, c'est Johan Bergman, l'éphémère enfant star de. Un(soit un gamin en VO, le titre du film dans la patrie d'Henrik Larsson) qui constitue aussi le vrai point de départ du long métrage.À l'été 1971, le réalisateur Bo Widerberg achève le tournage de, un drame social sur un célèbre militant syndical. Pour se détendre après une journée de prises, lui et son équipe ont l'habitude de taquiner la balle. Une tradition chez Widerberg, dont la passion inconditionnelle pour le football n'était pas sans complication pour certains de ses collaborateurs :, relate le gendre de Bo Widerberg et critique de cinéma Mårten Blomkvist.Ce-jour là, Widerberg s'échauffe en jouant avec quelques gamins, sur un terrain au sud de Stockholm. Mais une tête blonde lui résiste. Et lui chipe même le ballon une fois. Deux fois. Trois fois. Avant de le dribbler sans se fatiguer. Ce phénomène court sur pattes, c'est Johan Bergman, 7 ans., reprend Blomkvist.L'idée obsède vite Widerberg, qui se décide dans la foulée à réaliser un long métrage sur le sujet. Son acteur phare est déjà tout trouvé : Johan Bergman, poussé par sa famille (qui est dingue de ballon), est d’emblée partant pour tenter l'aventure. Merveilleux, mais encore faut-il régler l'épineuse question du budget : le pitch dene convainc pas grand monde, et c'est le cinéaste qui doit supporter de lui-même la quasi-totalité des coûts de production. Quitte à bidouiller dans les grandes largeurs., explique Blomkvist.Entre-temps, Widerberg s'est aussi mis dans la poche Georg Ericson, le sélectionneur suédois. Entraîneur à la sensibilité artistique assumée, ce dernier autorise le réalisateur et son équipe à accompagner leslors de certains matchs internationaux. Cet excellent pianiste, qui a notamment composé « Vi är svenska fotbollsgrabbar » (Nous sommes des footballeurs suédois , NDLR), le tube de l'équipe nationale à la Coupe du monde 1974, a de la suite dans les idées :, confirme Ralf Edström.Il n'y a alors pas grand-chose, justement, de plus prestigieux que d'apparaître dans un film de Bo Widerberg. Cinéaste à la fibre sociale prononcée, ce dernier ne se prive pas de critiquer le patriarche du cinéma suédois, Ingmar Bergman. Widerberg reproche notamment au réalisateur deet dule prisme bourgeois de ses films, qui, confirme Blomkvist.La machine est lancée, et le tournage peut débuter en 1972. Réalisateur déjà connu internationalement, Widerberg use avec habileté de son charme et de sa célébrité pour tourner là où les caméras se seraient refusées à beaucoup., déroule Edström.S'il n'est théoriquement pas autorisé à filmer lors de certains matchs, le cinéaste ne se gêne pas pour braver les interdits. Au culot, il impose aussi parfois la présence de Johan Bergman sur le pré :, hallucine encore Ronnie Hellström, le gardien suédois de l'époque.Puisqueconte l'histoire d'un enfant dont le talent lui permet d'intégrer l'équipe nationale suédoise, Johan Bergman peut aussi faire quelques bouts d'entraînement avec ses idoles, dont certains n'hésitent pas à changer de liquette pour les besoins du scénario., précise Edström.Toutes les images ne peuvent cependant pas être captées dans des stades pleins et en présence des joueurs des, se souvient l'acteur Jonas Bergström, homme à tout faire de Widerberg sur le film.Le talent de Johan Bergman, lui, n'est pas factice, quitte à impressionner certains joueurs bleu et jaune., confirme Edström.C'est précisément cette célébrité que fuit le petit héros de l'œuvre, en choisissant en fin de film de retourner potasser ses tables de multiplication, plutôt que de continuer à émerveiller les fans de foot suédois. Une fin douce-amère qui a plu au réalisateur français Alain Guiraudie :De quoi injecter un peu de raison dans une œuvre volontiers fantaisiste, aussi bien narrativement que visuellement., reprend Blomkvist.La démarche est louable, mais à la sortie de l'œuvre en février 1974, la critique est divisée. Commercialement, le film sera aussi un échec à ses débuts. La faute notamment, à l'utilisation d'un procédé de son en stéréo sur le tournage du film. Une technique encore balbutiante à l'époque, dont le coût a forcé les distributeurs à augmenter les prix des billets. Qu'importe,trouvera une seconde jeunesse en salles dans les années à venir, alors que le concept du film fait fantasmer des millions de petits Suédois. Aujourd'hui encore, le long métrage est régulièrement rediffusé sur les chaines de la SVT, la télévision publique du pays., analyse Blomkvist.Ralf Edström, qui a montré le film à ses enfants et petits-enfants, ne dira certainement pas le contraire. L'histoire ne dit en revanche pas si Bo Widerberg, disparu le 1mai 1997 à seulement 66 ans, aurait voulu réaliser un autre film sur le ballon rond. Ses admirateurs peuvent rester sûrs d'une chose : à la fin de tournage de, le cinéaste a probablement célébré l'évènement en enfilant quelques lucarnes sur un terrain de football, juste après avoir remballé les projos.